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برلمان

برلمانية: لا توجد دراسة تؤكد منع انتقال عدوى كورونا للمتعافين من الفيروس

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 10:52 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسن رضوان
تحفظت إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على المقترح البرلماني الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن إلزام وزارة الصحة بإصدار شهادات مناعة معتمدة للمتعافين من فيروس كورونا للاستعانة بهم في مواقع العمل والميادين العامة.


وقالت "شاكر" لـ"صدى البلد"، إنه لا يمكن إصدار شهادات مناعة للمتعافين من فيروس كورونا، فلا يوجد حتى الآن ما يثبت أن مصاب كورونا لديه مناعة ضد الفيروس بل توجد احتمالات بإصابته مرة أخرى بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أن فيروس كورونا ليس كباقي الأمراض الأخرى مثل الجدرى وغيره من الأمراض التى لا يمكن أن تأتى مرة أخرى للمصاب بها، فلا يمكن أن نجزم على قدرة الجسم على أخذ مناعة من الفيروس حتى هذه اللحظة.

وكان ذلك بعد أن تقدم المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن إلزام وزارة الصحة بإصدار شهادات مناعة معتمدة للمتعافين من فيروس كورونا للاستعانة بهم في مواقع العمل والميادين العامة.

وأوضح عامر، في اقتراحه، بحسب بيان، الثلاثاء، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حول العالم تخطى نصف مليون حالة، بعدد 504.870 حالة، ففي مصر ارتفع عدد المتعافين إلى أكثر من 4900 حالة حتى اليوم.

وأكد النائب أن العديد من الدول حاولت تأمين وحماية المتعافين، ووضع آليات تحميهم من الخوف والقلق الزائد المنتشر حولهم عند التعامل معهم بعد مثولهم للشفاء.

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