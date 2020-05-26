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رياضة

الموسم الجديد في أكتوبر.. وعودة مسابقة الدوري منتصف يونيو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:41 م
صدى البلد
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ريهام بكير
تدرس وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وضع الضوابط والإجراءات الاحترازية التي ستطبق في الملاعب مع وزارة الصحة، والجهات المعنية، لرفعها إلى مجلس الوزراء، لعودة النشاط الرياضي تدريجيًا منتصف يونيو المقبل، ومن ثم تعميمها على كل من اللجنة الاولمبية المصرية، الاتحادات الرياضية، الأندية الرياضية العامة والخاصة، مراكز الشباب، والأندية الصحية، وجميع الجهات الشبابية والرياضية التابعة.

وكان أشرف صبحي وزير الرياضة والشباب، صرح لـ "صدى البلد"، بأن عودة المسابقة  الدوري الممتاز يتطلب من 3 أسابيع إلى شهر تأهيل للاعبين لاسئناف المسابقة، ويجب على اتحاد الكرة مراعاة تلك المدة، وبالتالي إمكانية استكمال المسابقة لتنتهي في أول أكتوبر على سبيل المثال ، ليبدأ الموسم الجديد في منتصف الشهر نفسه كما حدث سابقا.

بناءً على تصريحات وزير الرياضة والشباب، ورغبة الدولة في عودة الحياة تدريجيًا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا ، فمن المتوقع استئناف مسابقة الدوري في منتصف يوليو المقبل ، لينتهي في أول أكتوبر.

كما صرحت مصادر حكومية لـ"صدى البلد"، بأن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، سوف تنعقد خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة آخر المستجدات، إضافةً إلى مناقشة الإجراءات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها في الربع الأول من شهر يونيو.




وعودة النشاط الرياضي، تشمل فتح بعض النوادي ومراكز الشباب وعودة تدريب الفرق الرياضية في ظل وجود الإجراءات الوقائية، ومن المقرر عودة التدريبات بشكل جزئي سوف يبدأ يوم 15 يونيو المقبل.


وأشارت المصادر، إلى شروط عودة النشاط الرياضي تدريجيا، بالتأكيد على مراكز الشباب والنوادي بتوفير الأدوات الخاصة بالكشف الطبي والمعقمة، والعمل على توفير غرفة عزل مؤقتة في حالات الضرورة.


وأضافت المصادر، أنه سيتم توزيع لاعبى الفرق على الباصات التي يستقلونها، بحيث يتم تقليل أعداد الفريق في كل أتوبيس، كما سيتم وضع مطهرات في غرف خلع الملابس. 
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