الموسم الجديد في أكتوبر.. وعودة مسابقة الدوري منتصف يونيو

وكان أشرف صبحي وزير الرياضة والشباب، صرح لـ "صدى البلد"، بأن

يتطلب من 3 أسابيع إلى شهر تأهيل للاعبين لاسئناف المسابقة، ويجب على اتحاد الكرة مراعاة تلك المدة، وبالتالي إمكانية استكمال المسابقة لتنتهي في أول أكتوبر على سبيل المثال ، ليبدأ الموسم الجديد في منتصف الشهر نفسه كما حدث سابقا.

بناءً على تصريحات

ورغبة الدولة في عودة الحياة تدريجيًا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا ، فمن المتوقع

استئناف مسابقة الدوري

في منتصف يوليو المقبل ، لينتهي في أول أكتوبر.

وزير الرياضة والشباب،