ضعف النظر.. كورونا يصيب رئيس الوزراء البريطاني في عينيه .. فيديو

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وقال بوريس جونسون خلال مؤتمر صحفي في داونينج ستريت وفقًا لصحيفة مترو: "أجد أنه يجب علي ارتداء النظارات لأول مرة منذ سنوات، لأن هناك تأثيرات محتملة لهذا الشيء".





وأضاف: "أعتقد أنه بات منطقيًا جدًا ارتباط مشاكل الرؤية بالفيروس المستجد"، فقد أمضى جونسون عدة ليال داخل العناية المركزة يحارب المرض في بداية أبريل.





وتأتي تصريحاته بعد أن قال كبير المستشارين «دومينيك كامينجز» بأنه قام برحلة ذهابًا وإيابًا لمسافة 60 ميلًا إلى قلعة بارنارد في دورهام للتحقق مما إذا كانت عيناه جيدة بما يكفي للعودة إلى لندن، وبالفعل اكتشف تأثير ملحوظ تركه الفيروس القاتل على عيناه.



