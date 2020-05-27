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فن

بصورة جديدة عبر إنستجرام.. رضوى الشربيني: الموسم اللي جاي حاجة تانية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:03 ص
رضوي الشربيني
رضوي الشربيني
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ميرنا محمود
شاركت الإعلامية رضوى الشربيني مُتابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

وظهرت رضوي الشربيني بإطلالة كاجوال وكتبت معلقة على الصورة: "الموسم اللى جاى إن شاء الله هيبقى حاجة تانية خالص".

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وجاءت التعليقات كالآتي:
بنحبك جدًا 
من نجاح لنجاح
أحلي رضوي الشربيني في الدنيا
مستنيين يا أحلى مذيعة

وكانت رضوى الشربيني قد قالت في برنامجها التلفزيوني "هي وبس"، "العالم حاليًا يعيش في حالة مواجهة فيروس كورونا، ولكن رب الخير لا يأتي إلا بالخير للإنسان، وكل شر يتواجد على الكون لابد وأن يكون من داخله خير للبشرية، ولا أحد يعلم ما هو الخير من هذا الفيروس إلا الله"‬.

‫يُذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة "سي بي سي سفرة".

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