شاهد على الألم وفائض من العطاء.. قصيدة شعر من أحمد مجدي عبر إنستجرام

نشر الفنان أحمد مجدى صورة له من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور انستجرام.
وعلق أحمد مجدى على الصورة بقصيدة، جاءت كلماتها كالتالي:
"ينبض بسكون أبدي
بحراك متدفق لا نهائي.
أعود اليه أينما كنت
راضيا بقاهرة لا ترحم
وإن لن أنظر إليه لأيام
دائم الجوار
لا ينام
شاهد على الألم
شاهد على الوحدة
ثابت على العطاء
فائض بالحب
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وجاءت التعليقات كالاتي :
كل دا عشان قتلت ريهام
الله ينور يا فنان
احسن فنان في مصر
يذكر أن أحمد مجدى شارك في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب الفنانة ياسمين صبرى، والفنان دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.
ودارت أحداث العمل في إطار رومانسى إجتماعي حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.