أحمد مجدي يتألق في فرصة تانية

بأدائه لدور زياد في مسلسل فرصة ثانية ، ومع كل عمل جديد يثبت النجم أحمد مجدي لجمهوره قدرته على التطور كممثل متمكن من أدواته، حيث يمكنه أداء العديد من الشخصيات ذات الأبعاد الاجتماعية والنفسية المركبة والمختلفة، وهو ما جعله يتميز في أدواره سواء السينمائية أو التلفزيونية والتي نال عن بعضها الجوائز، مثل جائزة أفضل ممثل التي نالها في حفل توزيع الجوائز الفرانكوفونية للسينما في السنغال، عن دوره في فيلم علي معزة وابراهيم.





فعلى سبيل المثال جسد مجدي في فيلم عصافير النيل شخصية عبد الله ابن الحي الشعبي الثائر، إذ يلعب الفقر والقهر دورا كبيرا في حياته، حيث يفقد والديه تباعًا، ويصاب خاله المقرب إلى قلبه بمرض السرطان.





إقرأ أيضًا:





وفي فيلم ميكروفون يجسد مجدي شخصية المصور الشاب الذي يريد أن يصنع فيلما يكون أبطاله شخصيات حقيقية من فنانين الموسيقى المستقلة، أو التي يطلق عليها (أندرجراوند)، وما يواجهونه من مصاعب لكي يتمكنوا من الوصول إلى الناس.





وقام مجدي في فيلم باب الوداع بدور شاب نشأ في كنف والدته وجدته، وتعزله الأم بشكل كامل عن العالم الخارجي، خوفًا من أن يتركها كما فعل أباه أو أن يصاب بأذى مثلما حدث للسابقين، وهو ما جعله يحلم بالحرية ومحاولة فك هذه القيود واكتشاف العالم.





وفي فيلم مولانا يلعب أحمد مجدي دورًا جريئًا وملفتًا، وهو دور شاب مسلم متمرد ومتطرف في مشاعره وتوجهاته، فلا يستطيع تحديد وجهته، فنراه يعتنق المسيحية بكل تعصب، ثم يتحول مرة أخرى إلى الإسلام ولكن بشكل متطرف، حيث ينضم لجماعة إسلامية متطرفة تستخدمه لتفجير كنيسة.





يؤدي مجدي دور ابراهيم الذي يعيش في إحدى المناطق الشعبية المهمشة، ويعاني من حالة عصبية تجعله يصل لحافة الجنون بسبب أصوات غريبة لا يسمعها غيره، وهي حالة تجعله يلجأ إلى معالج روحاني ليرتبط مصيره بجاره علي ويتكشف المغزى لما يحدث له، وذلك من خلال فيلم علي معزة وابراهيم.





وبنفس التنوع في الأداء، شارك مجدي في الأعمال الدرامية بالعديد من الشخيات التي تترك أثرًا مع الجمهور رغم صغر حجم بعضها، من بينها على سبيل المثال مسلسل لا تطفئ الشمس الذي يلعب فيه مجدي دور يوسف الذي لا يتوقف عن محاولاته المستميتة للتعبير عن حبه لـ إنجي لكي توافق على الزواج منه، وبعد أن حقق حلمه بالزواج منها، نراه يضع زوجته أمام شريكه الذي أعجب بها ليستغل تأثيرها عليه في أن يقوم بتمويل المشروع الذي يحلم به.





وفي مسلسل لأعلى سعر قام مجدي بدور الشاب الذي ينتهز كل الفرص لمصلحته الخاصة، حتى وان اضطر للارتباط عاطفيا بسيدة تكبره في السن. وفي واحدة الغروب، قام بدور رضوان الذي ما إن يمر على زواجه من ابنة عمه أيام حتى يلقى مصرعه أثناء المعركة التي درات بين قبيلته الشرقيين مع قبيلة الغربيين فى سيوة، والتى بمقتضاها وفقا لنبؤة ان قبيلة منهما ستقضى على الأخرى.





وفي مسلسل بالحجم العائلي قدم مجدي شخصية شاب خجول قريب من عمه ومسؤول عن إدارة أعماله وهو مساعده وكاتم أسراره، يعيش معه بعد وفاة والده، ويمنعه خجله من التعبير عن مشاعره تجاه ابنة عمه، فيراقبها في صمت. ومن الشخصيات التي لاقت إعجاب من الجمهور هي شخصية شادي التي أداها في مسلسل الآنسة فرح والتي اتخذت شكل يمكن وصفه بالفانتازي.





يمتلك أحمد مجدي قدرة كبيرة على التحدي، تتمثل في سعيه الدائم لاكتشاف المزيد مما يمتلكه من موهبة، وذلك عن طريق خوضه لتجارب جديدة من خلال الأدوار المتنوعة التي يؤديها.



