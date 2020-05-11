تفتكروا هقتل مين.. الجمهور يبحث عن مسلسل فرصه ثانيه الحلقه 17‬‎

ونشر الفنان محمد دياب صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من مسلسل "فرصة تانية" الذي يعرض حاليا في السباق الرمضاني.





وظهر محمد دياب خلال أحداث المسلسل، وعلق على الصورة، قائلا: "تفتكروا هقتل مين ؟ #دياب #فرصة_تانية #مدحت".





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ويشارك في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى.





ومن بين المشاركين في البطولة أيضا، كل من "هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده".





بينما تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.