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فن

حالة من البهجة.. نبيل الحلفاوي يعلق على نهاية مسلسل بـ 100 وش

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:23 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر الفنان نبيل الحلفاوى عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة " تويتر" تغريدة يرد بها على سؤال احد متابعيه عن رايه في نهاية مسلسل ب100 وش

وقال الحلفاوى من خلال تغريدته :" الحقيقة موفقة جدا.. جمعت بين الوقوع في فبضة القانون لبعضهم وضياع الأموال من البعض الباقي "


واضاف الحلفاوى من خلال تغريدته " وحالة البهجة التي لا تفسد طبيعة العمل(لايت كوميدي) "

وانهى الحلفاوى تغريدته " وبالمناسبة تحية للستايلست خاصة بالنسبة للمشهد الأخير" 

ويذكر ان وتعاقد الفنان نبيل الحلفاوي على بطولة مسلسل "القاهرة كابول" مع فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، لكن تم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا، وسيتم عرضه في رمضان 2021



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