نائب وزير الصحة: خروج أغلب مصابي قطار مطروح والمتبقي 14 حالة فقط

قال الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، إن أغلب المصابين في حادث قطار مطروح غادروا المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية، ولم يتبق سوى 14 حالة فقط، من بينها 12 حالة مستقرة يُنتظر خروجها خلال ساعات قليلة، بينما تبقى حالتان تحت الملاحظة الطبية.

وأضاف الطيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نانسى نور وآية عبدالرحمن، برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن هيئة الإسعاف تمتلك جاهزية عالية للتعامل مع مثل هذه الحوادث، حيث جرى الدفع بنحو 40 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، وتم نقل المصابين بسرعة إلى مستشفيات الضبعة المركزي، ورأس الحكمة، والعلمين.

وأشار إلى أن وزارة الصحة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات منذ اللحظة الأولى، وهو ما ساعد على استقبال جميع الحالات بكفاءة عالية، موضحًا أن الأطقم الطبية أدت عملها على أكمل وجه، وكانت الأدوية والمستلزمات متوفرة دون أي عجز.