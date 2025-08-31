قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد سقوط الأهلي أمام بيراميدز.. إعلامي ساخرًا من «ريبيرو»: «قال يبني الفرقة.. طلع بيهدمها»
لو متزوج من أجنبية .. الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية
إعلامي: الأهلي فكّر في التخلّص من أشرف داري .. والدفاع في أزمة حقيقية
دونجا: ريبيرو لا يمتلك رؤية.. ونجوم الأهلي كانوا «تايهين»
إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»
راحة طويلة للاعبي الزمالك عقب مباراة وادي دجلة
التطبيق غدًا .. استقرار وظيفي ونهاية استمارة 6 بقانون العمل
جدول أئمة الحرمين الشريفين في جميع الصلوات لمدة أسبوع
مستشار بالأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في غزة أقرب من أي وقت
كتائب القسام تؤكد استشهاد الرجل الأول في قيادتها العسكرية |صور
القبض على رجل الأعمال طليق الفنان عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب
سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس 2025 في الإمارات.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جدول أئمة الحرمين الشريفين في جميع الصلوات لمدة أسبوع

الشيخ عبد الرحمن السديس
الشيخ عبد الرحمن السديس
محمد شحتة

أعلنت رئاسة شئون الحرمين الشريفين، عن جدول أئمة الحرم المكي أو المسجد الحرام لمدة أسبوع، في الفترة من الأحد 8 ربيع الأول إلى يوم السبت 14 ربيع الأول 1447 هجرية.

جدول أئمة الحرم المكي

وجاء جدول أئمة الحرم المكي الذين يؤمون المصلين في الصلوات الخمس المفروضة، على النحو التالي:

- صلاة الفجر: الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد
الإمام الاحتياطي: الشيخ بدر بن محمد التركي

- صلاة الظهر: الشيخ بدر بن محمد التركي
الإمام الاحتياطي: الوليد بن خالد الشمسان

- صلاة العصر: الشيخ الوليد بن خالد الشمسان
الإمام الاحتياطي: بدر بن محمد التركي

- صلاة المغرب: الشيخ ياسر راشد الدوسري
الامام الاحتياطي: الوليد بن خالد الشمسان

- صلاة العشاء: الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس
الامام الاحتياطي: ياسر بن راشد الدوسري

جدول أئمة المسجد النبوي

كما أعلنت رئاسة شئون الحرمين الشريفين، عن جدول أئمة المسجد النبوي لمدة أسبوع، في الفترة من الأحد 8 ربيع الأول إلى يوم السبت 14 ربيع الأول 1447 هجرية.

صلاة الفجر: الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن البعيجان
الإمام الاحتياطي: الشيخ محمد بن أحمد برهجي

صلاة الظهر: الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي
الامام الاحتياطي: الشيخ عبداللخ بن عبد الرحمن البعيجان

صلاة العصر: الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم
الامام الاحتياطي: الشيخ محمد بن أحمد برهجي

صلاة المغرب: الشيخ محمد بن أحمد برهجي
الامام الاحتياطي: الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم

صلاة العشاء: الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم
الامام الاحتياطي: الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن البعيجان
 

الحرمين الشريفين جدول أئمة الحرمين جدول أئمة الحرم المكي جدول أئمة المسجد النبوي المسجد الحرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول

حادث مطروح

وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره

قطار مطروح

مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح

طليقة شاب تشوه وجه خطيبته قبل الزفاف

مأساة في مصر القديمة.. سيدة تعتدي على عروس طليقها وتشوّه وجهها قبل الزفاف بأيام

خوسيه ريبيرو

بعد الخسارة من بيراميدز.. اجتماع طارئ في الأهلي لحسم مصير ريبيرو

ترشيحاتنا

وزير الصحة

نائب وزير الصحة: لا يصح تخيير الحامل في طريقة الولادة

قطار مطروح

نائب وزير الصحة: خروج أغلب مصابي قطار مطروح والمتبقي 14 حالة فقط

الدولار

خبير اقتصادي: تراجع الدولار عالميًا والتدفقات يعززان استقرار الجنيه

بالصور

أشهى حلويات المولد النبوي .. طريقة عمل الشكلمة

الشكلمة
الشكلمة
الشكلمة

كتائب القسام تؤكد استشهاد الرجل الأول في قيادتها العسكرية |صور

قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة

كيفية التغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية

كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟
كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟
كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

فيديو

إسراء عروسه حلوان

مكنتش بتعمل فيلر .. شقيق إسراء عروس حلوان يكشف مفاجآت في وفاتها

علياء قمرون

بتكسب 10 آلاف جنيه من بيع المناديل .. أقوال صادمة من علياء قمرون أمام النيابة

سما المصرى

ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

المزيد