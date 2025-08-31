جدول أئمة الحرمين الشريفين في جميع الصلوات لمدة أسبوع

أعلنت رئاسة شئون الحرمين الشريفين، عن جدول أئمة الحرم المكي أو المسجد الحرام لمدة أسبوع، في الفترة من الأحد 8 ربيع الأول إلى يوم السبت 14 ربيع الأول 1447 هجرية.

جدول أئمة الحرم المكي

وجاء جدول أئمة الحرم المكي الذين يؤمون المصلين في الصلوات الخمس المفروضة، على النحو التالي:

- صلاة الفجر: الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد

الإمام الاحتياطي: الشيخ بدر بن محمد التركي

- صلاة الظهر: الشيخ بدر بن محمد التركي

الإمام الاحتياطي: الوليد بن خالد الشمسان

- صلاة العصر: الشيخ الوليد بن خالد الشمسان

الإمام الاحتياطي: بدر بن محمد التركي

- صلاة المغرب: الشيخ ياسر راشد الدوسري

الامام الاحتياطي: الوليد بن خالد الشمسان

- صلاة العشاء: الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس

الامام الاحتياطي: ياسر بن راشد الدوسري

جدول أئمة المسجد النبوي

كما أعلنت رئاسة شئون الحرمين الشريفين، عن جدول أئمة المسجد النبوي لمدة أسبوع، في الفترة من الأحد 8 ربيع الأول إلى يوم السبت 14 ربيع الأول 1447 هجرية.

صلاة الفجر: الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن البعيجان

الإمام الاحتياطي: الشيخ محمد بن أحمد برهجي

صلاة الظهر: الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي

الامام الاحتياطي: الشيخ عبداللخ بن عبد الرحمن البعيجان

صلاة العصر: الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم

الامام الاحتياطي: الشيخ محمد بن أحمد برهجي

صلاة المغرب: الشيخ محمد بن أحمد برهجي

الامام الاحتياطي: الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم

صلاة العشاء: الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم

الامام الاحتياطي: الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن البعيجان

