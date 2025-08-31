جدول أئمة الحرمين الشريفين في جميع الصلوات لمدة أسبوع

أعلنت رئاسة شئون الحرمين الشريفين، عن جدول أئمة الحرم المكي أو المسجد الحرام لمدة أسبوع، في الفترة من الأحد 8 ربيع الأول إلى يوم السبت 14 ربيع الأول 1447 هجرية.
جدول أئمة الحرم المكي
وجاء جدول أئمة الحرم المكي الذين يؤمون المصلين في الصلوات الخمس المفروضة، على النحو التالي:
- صلاة الفجر: الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد
الإمام الاحتياطي: الشيخ بدر بن محمد التركي
- صلاة الظهر: الشيخ بدر بن محمد التركي
الإمام الاحتياطي: الوليد بن خالد الشمسان
- صلاة العصر: الشيخ الوليد بن خالد الشمسان
الإمام الاحتياطي: بدر بن محمد التركي
- صلاة المغرب: الشيخ ياسر راشد الدوسري
الامام الاحتياطي: الوليد بن خالد الشمسان
- صلاة العشاء: الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس
الامام الاحتياطي: ياسر بن راشد الدوسري
جدول أئمة المسجد النبوي
كما أعلنت رئاسة شئون الحرمين الشريفين، عن جدول أئمة المسجد النبوي لمدة أسبوع، في الفترة من الأحد 8 ربيع الأول إلى يوم السبت 14 ربيع الأول 1447 هجرية.
صلاة الفجر: الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن البعيجان
الإمام الاحتياطي: الشيخ محمد بن أحمد برهجي
صلاة الظهر: الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي
الامام الاحتياطي: الشيخ عبداللخ بن عبد الرحمن البعيجان
صلاة العصر: الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم
الامام الاحتياطي: الشيخ محمد بن أحمد برهجي
صلاة المغرب: الشيخ محمد بن أحمد برهجي
الامام الاحتياطي: الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم
صلاة العشاء: الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم
الامام الاحتياطي: الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن البعيجان