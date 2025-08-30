أكثر من 52 مليون زائر للحرمين الشريفين خلال شهر صفر

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين أن عدد زوار المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر صفر لعام 1447هـ تجاوز 52.8 مليون زائر.

كما أوضحت الإحصائية الصادرة عن الهيئة أن المسجد الحرام استقبل أكثر من 21.4 مليون مصلٍ، فيما بلغ عدد المصلين في المسجد النبوي 20.6 مليون مصلٍ، كما أدى العمرة خلال الشهر نفسه أكثر من 7.5 مليون معتمر.



وسجلت أيضًا الهيئة أداء الصلاة في الحِجر (الحطيم) من قبل 51 ألف مصلٍ، فيما شهدت الروضة الشريفة أكثر من 1.1 مليون مصلٍ، في حين بلغ عدد من تشرفوا بالسلام على رسول الله ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما أكثر من 2 مليون زائر.

وأكدت الهيئة أن هذه الأرقام تعكس حجم الجهود الكبيرة المبذولة لتسهيل دخول وخروج المصلين والمعتمرين، وضمان انسيابية الحركة داخل الحرمين الشريفين، بما يحقق راحة قاصديهما من مختلف دول العالم.