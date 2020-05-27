AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أجمل سيارة فى تاريخها.. مرسيدس تعيد تصميم sl بموديل جديد 2022 .. صور

الأربعاء 27/مايو/2020 - 12:00 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

اعلن مدير تصميم دايملر، جوردن واجينر، مؤخرًا بعض التفاصيل الأولية للسيارة مرسيدس SL موديل 2022 ، مؤكدا هذا الموديل ستستوحي تصميمه من أجمل سيارة في تاريخ الشركة على الاطلاق .

وقال واجينر  في مقابلة مع صحيفة أوتوكار،" يمكن القول أن سيارة مرسيدس 300 SL Gullwing هي أجمل سيارة حملت شعار مرسيدس على الإطلاء، و سيتم إعادة التصميم الأصلي الأيقوني للجيل الجديد الذي طال انتظاره من سيارة مرسيدس SL.

واضاف واجينر أن الموديل الجديد من مرسيدس SL لن يكون بالضرورة نسخة حديثة من موديل 1954 الأصلي، لكنها ستأخذ جزءً كبيرًا من هوية هذا الطراز، مثل تصميم السقف، وأجزاء الهيكل، وأشياء من هذا القبيل. ومن هذا المنطلق قد تكون SL الجديدة هي أقرب نسخة من الجيل الأساسي في تاريخ SL.

ذكر واجينر أن السيارة من الجيل القادم سيتخلى عن تصميم "جراند تورر" الذي كان يستخدمه منذ عقود وستعود SL إلى أصولها كسيارة رياضية خالصة، للوصول إلى هذا الهدف، ستشارك AMG بشكل مباشر في عملية التطوير، حيث يتم تصميم AMG GT و SL معًا على نفس قاعدة العجلات.

في حين أن هونشو رئيس تصميم مرسيدس لم يكشف عن نوع السقف الذي سيعتمده رودستر، فإنه يعتقد بشكل عام أن السقف الصلب الثقيل والمرهق سيتم استبداله بسقف من القماش. لن يقتصر الأمر على تقليل الوزن فحسب، بل سيعزز أيضًا التطبيق العملي حيث سيشغل السقف المطوي مساحة أقل بكثير عند الطي. تم تخطيط تخطيط 2 + 2، إلى جانب عودة SL73 الأسطورية.

أجمل سيارة فى تاريخها.. مرسيدس تعيد تصميم sl بموديل جديد 2022 .. صور
أجمل سيارة فى تاريخها.. مرسيدس تعيد تصميم sl بموديل جديد 2022 .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد مرسيدس C-Class موديل 2021 تظهر بشكلها النهائي للمرة الأولى

مرسيدس تصنع أجهزة تنفس لمصابي كورونا

شاهد .. تعديلات على مرسيدس AMG G63 لعشاق الفخامة والأناقة البحرية

لأول مرة.. مرسيدس AMG S63 موديل 2022 تظهر بتصميم توقعي.. صور

تصميم تخيلي جديد لـ مرسيدس SL الجديدة كليا.. صور

شاهد .. مرسيدس S-Class موديل 2021 تظهر بوضوح لأول مرة .. صور

ترشيحاتنا

الإسكان: خفض سعر شقق الإسكان الاجتماعي الإعلانات المقبلة.. تفاصيل

بعد يوم من مقتل والي العراق الإرهابي.. هجوم لـ داعش على نقطة عسكرية في بغداد

لو كنت في المواصلات أو لست على طهارة.. 18 كلمة تغنيك عن سجود التلاوة

تقوي المناعة بسرعة.. 5 فيتامينات تحصن جسمك ضد كورونا

بسبب قراراته ضد كورونا.. التصنيف يضع مجلس النواب في مقدمة البرلمانات الدولية

القوى العاملة: 90 فرصة عمل بالسعودية برواتب مجزية والإقامة مجانا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجمل سيارة فى تاريخها.. مرسيدس تعيد تصميم sl بموديل جديد 2022 .. صور

خوفا على المشيعين.. صحة الغربية تشعل النيران في نعش سيدة متوفاة بـ كورونا

قصير وأوف شولدر.. ماغي بو غصن تتألق بإطلالة ساحرة