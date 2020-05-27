أجمل سيارة فى تاريخها.. مرسيدس تعيد تصميم sl بموديل جديد 2022 .. صور

اعلن مدير تصميم دايملر، جوردن واجينر، مؤخرًا بعض التفاصيل الأولية للسيارة مرسيدس SL موديل 2022 ، مؤكدا هذا الموديل ستستوحي تصميمه من أجمل سيارة في تاريخ الشركة على الاطلاق .

وقال واجينر في مقابلة مع صحيفة أوتوكار،" يمكن القول أن سيارة مرسيدس 300 SL Gullwing هي أجمل سيارة حملت شعار مرسيدس على الإطلاء، و سيتم إعادة التصميم الأصلي الأيقوني للجيل الجديد الذي طال انتظاره من سيارة مرسيدس SL.

واضاف واجينر أن الموديل الجديد من مرسيدس SL لن يكون بالضرورة نسخة حديثة من موديل 1954 الأصلي، لكنها ستأخذ جزءً كبيرًا من هوية هذا الطراز، مثل تصميم السقف، وأجزاء الهيكل، وأشياء من هذا القبيل. ومن هذا المنطلق قد تكون SL الجديدة هي أقرب نسخة من الجيل الأساسي في تاريخ SL.

ذكر واجينر أن السيارة من الجيل القادم سيتخلى عن تصميم "جراند تورر" الذي كان يستخدمه منذ عقود وستعود SL إلى أصولها كسيارة رياضية خالصة، للوصول إلى هذا الهدف، ستشارك AMG بشكل مباشر في عملية التطوير، حيث يتم تصميم AMG GT و SL معًا على نفس قاعدة العجلات.

في حين أن هونشو رئيس تصميم مرسيدس لم يكشف عن نوع السقف الذي سيعتمده رودستر، فإنه يعتقد بشكل عام أن السقف الصلب الثقيل والمرهق سيتم استبداله بسقف من القماش. لن يقتصر الأمر على تقليل الوزن فحسب، بل سيعزز أيضًا التطبيق العملي حيث سيشغل السقف المطوي مساحة أقل بكثير عند الطي. تم تخطيط تخطيط 2 + 2، إلى جانب عودة SL73 الأسطورية.