3 سيارات مستقبلية لـ مرسيدس تنافس فى الطاقة النظيفة

صدر مؤخرا تقرير نشر بمجلة موتور تريند يوضح بعض من ملامح خيالات وتصورات مرسيدس بنز تجاه المستقبل القريب ، وتصوراتها نحو المستقبل في ثلاث سيارات تجمع بينهما الطاقة النظيفة والفخامة التاريخية التي اشتهرت بها قلعة الصناعة الألمانية الرائده .





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مرسيدس EQS فاخرة من هندسة BEV





مرسيدس EQS هي الأولى من بين أربع سيارات كهربائية متوسطة إلى كبيرة الحجم يتم التخطيط لبنائهم في المستقبل - ومن المقرر أن تخرج هذه السياره كفكره قابلة للتنفيذ من هندسة BEV الجديدة من دايملر.

كما يوحي الاسم ، وبالتالي سيكون هذا التوجه هو المعادل الكهربائي لفئة S وهو تقريبًا نفس الحجم الكلي مثل سيارة السيدان الرئيسية الحالية من مرسيدس ، على الرغم من خط السقف الرياضي المستوحى من CLS و AMG GT 4-Door ، فإن هندسة BEV تخضع لتنسيق لوح التزلج المألوف مع بطارية أرضية مركزية ومحركات في كل محور .

مما يوفر مساحة أكبر بكثير للركاب وامتعتهم ، كما تتميز المقصورة الداخلية المثيرة بشاشة كاملة العرض تمتد من لوحة القيادة وتمتد إلى الكونسول الوسطي.ويضاف لذلك خيارات متنوعة من أجهزة التعليق والمكابح ، وكذلك في مخطط المصممين من قبل BEV مقابض الأبواب متدفقة ونظام MBUX من الجيل التالي مع الفئة W223 S الجديدة.

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مرسيدس SL بسقف قابل للطي والتحويل

تهدف مرسيدس بنز من وراء الفكره المستقبلية لسيارتها SL أن تبتعد بها عن جذور Super-Leicht ،وقد بدأت SL المعاد تصميمها بالكامل باعتبارها من ايقونات وابداعات قسم AMG ، والفكره أن تبنى على الجيل التالي من منصة السيارات الرياضية الحصرية لعلامة مرسيدس تحت مظلة واسم سيارات مثل Super S و GT C و GT R. شرط بتمييزها عن بعضها البعض ، وستحصل SL على سقف قابل للطي وقابل للتحويل ومقعدين 2 + 2 ، وستبدو كأنه مزيج من AMG GT Roadster و S-Class Cabriolet .

وحسب مصادر مرسيدس فهناك مجموعة كبيرة جاهزة من محركات AMG مصطفة للخدمة ، بدءًا من الشاحن التوربيني والهجين الخفيف - إلى الشاحن التوربيني المزدوج والهجين المعتدلو V-8s. سيتم تقديم كل من الدفع الخلفي و 4Matic + والدفع الرباعي ، مما يشير إلى تسع سرعات أوتوماتيكية بدلًا من القابض المزدوج المفعم بالحيوية في GT.

مرسيدس S من الكلاسيكية والعصرية

أما ثالث رؤى مرسيدس بنز المستقبليه فستكون حول الفئة الأم S ، و الفئة S الجديدة ستكون عبارة عن إعادة تصميم رئيسية لسيارة مرسيدس سيدان الرئيسية وسيتميز المظهر الخارجي بسطح مشدود وأنيق ، ونسبة اندفاع أماميه جديده ، المصابيح الأمامية الرقمية ذات التقنية العالية تحيط بشبكة جديدة أما التصميم الداخلي الفخم الجديد فسيكون أكثر اثارة حيث ستضيء المقصوره شاشتان كبيرتان ؛ وستشبه الصورة الأفقية الموجودة أمام السائق تلك المستخدمة في الفئة S الحالية ، وتمتد شاشة رأسية إلى أعلى من الكونسول الوسطيو. وستعتمد نسخة اس كلاس المستقبليه على محرك . Powertrains 3.0 لتر مستقيم سداسي الأسطوانات الذي تم إطلاقه مؤخرًا و V-8 سعة 4.0 لتر المطوّر من AMG - وكلاهما يتميز بنظام هجين معتدل 48 فولت - وسيكون هناك إصدار هجين إضافي مما يجعل الفئة S اقرب جدا من القياده الذاتيه وتقنياتها .