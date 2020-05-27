ضرب وسحل واعتقال.. الشرطة التركية تستخدم العنف مع مسنين ومعاقين

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تركيا ، مقاطع فيديو عنيفة أظرت ضباط الشرطة وهم يستخدمون أساليب وحشية مع عدة أشخاص انتهكوا أوامر الإغلاق





ووفقا لموقع "أحوال" التركي المعارض، أظهر مقطع فيديو ، التقطه المارة يوم الاثنين، قيام ضباط الشرطة التركية بضرب وسحل واعتقال عدة أشخاص لانتهاكهم قواعد الإغلاق في 3 حوادث منفصلة في اسطنبول ومقاطعة نيكيرداج الشمالية الغربية؛ مما أثار احتجاجا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.





قضت تركيا عطلة عيد الفطر المبارك، في ظل إغلاق وطني، حيث زادت الحكومة من القيود التي تهدف إلى احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل أكبر.





اقرأ ايضا





وفي الفيديو الذي تم تصويره في المركز الصناعي كورلو في تيكيرداك، شوهد الضباط يصرخون على أسرة جالسة في شرفة منزلهم الأمامية. وبعد ذلك يظهر نحو ثمانية ضباط، يضايقون ويجرون أفراد العائلة ويسحلونهم في نهاية المطاف على الأرض لاقتيادهم إلى سيارة الشرطة.





وقال أحد شهود العيان، وهو من صور الفيديو وقام برفعه على مواقع التواصل، إن الضباط ضربوا أفراد الأسرة المسنين، وكذلك إمرأة تعاني من إعاقة جسدية.





وفي أعقاب حالة من الاحتجاجات الواسعة على هذه الواقعة، أصدرت محافظة تكيرداك بيانا أعلنت فيه أن الضباط المشتبه في استخدامهم للقوة المفرطة في الحادث الذي وقع يوم الأحد تم إيقافهم، في حين تم تغريم الأسرة لخرقها أوامر الإغلاق وستواجه اتهامات بمقاومة الاعتقال.





وزعم البيان إن اثنين من أفراد الأسرة حاولوا "قتل ضباط الشرطة".





Yer: Çorlu

Suç: Bahçede oturmak

İnanılır gibi değil! pic.twitter.com/m2QyAgxg7R — Hüseyin Edemir (@edemir_huseyin) May 25, 2020

Bir polis şiddeti de Kadıköy’den… Ekmeği peşindeki bir kurye, 3 polisin şiddetine uğruyor. Darp ediliyor, küfür yiyor. Polis, “Ben kanunum” diyor. “Bu hakkı kimden alıyorsunuz?” Sorusunu sormak bile abes! pic.twitter.com/qTxF74AHUd — Erk Acarer (@eacarer) May 25, 2020