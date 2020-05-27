عصام الحضرى يشارك جمهوره بفيديو له.. ومتابع: ممكن أتمرن معاك.. شاهد





وظهر عصام الحضرى في الفيديو يمارس التمارين الرياضية وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالآتى :





اعتزلت ليش - ممكن أتمرن معاك





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يذكر أن عصام الحضري ابتعد عن الملاعب، منذ أكثر من موسمين ونصف.





كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى آخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.



