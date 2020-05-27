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رياضة

عصام الحضرى يشارك جمهوره بفيديو له.. ومتابع: ممكن أتمرن معاك.. شاهد

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:01 ص
عصام الحضرى
عصام الحضرى
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سيد احمد
نشر عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم، فيديو من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وظهر عصام الحضرى في الفيديو يمارس التمارين الرياضية وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالآتى :

اعتزلت ليش - ممكن أتمرن معاك 

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يذكر أن عصام الحضري ابتعد عن الملاعب، منذ أكثر من موسمين ونصف.

كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى آخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.

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A post shared by Essam El Hadary (@elhadary) on

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