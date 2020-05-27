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أسعار الذهب في الخليج اليوم .. عيار 21 يسجل 180 ريالا سعوديا.. و18 بـ 151 درهما في الإمارات.. و24 بـ 16 دينارا في الكويت

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:31 ص
الذهب في الخليج
الذهب في الخليج
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أحمد علام
يستعرض "صدى البلد" في التقرير التالي أسعار الذهب في الدول العربية، في أسواق اليوم، الأربعاء الموافق 27 مايو 2020، وذلك عقب التغييرات الأخيرة في الأسعار.


- سجل جرام عيار 21 في السعودية 180.23  ريال سعودي

- في الإمارات الجرام عيار 18 سجل 151.04  درهم إماراتي

- الذهب في الكويت سجل الجرام عيار 24 منه 16.93  دينار كويتي

 سعر الذهب في السعودية 

وخلال السطور التالية، نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.
 

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (206.82  ريال سعودي) أي ما يعادل (55.04دولار أمريكي)  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (189.59 ريال سعودي) أي ما يعادل (50.45 دولار أمريكي)

 أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (180.97 ريال سعودي) أي ما يعادل (48.16 دولار أمريكي)  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (155.12 ريال سعودي) أي ما يعادل (41.28 دولار أمريكي)  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (120.65 ريال سعودي) أي ما يعادل (32.10 دولار أمريكي)  

 أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (103.41 ريال سعودي) أي ما يعادل (27.52 دولار أمريكي)  

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,432 ريالا سعوديا) أي ما يعادل (1,712 دولار أمريكي)  

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,448ريالا سعوديا) أي ما يعادل (385.26 دولار أمريكي  

 أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (206,821  ريالا سعوديا) أي ما يعادل (55,035 دولار أمريكي)
 

  سعر الذهب في الإمارات:

ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم.

 

أسعار الذهب في الإمارات  للجرام عيار 24 (201.13 درهم إماراتي) أي ما يعادل 54.76 دولار 

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (184.37 درهم إماراتي) أي ما يعادل 50.20 دولار 

 أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (175.99 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 47.92 دولار 

 أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (150.85 درهم إماراتي) أي ما يعادل 41.07 دولار 

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (117.33 درهم إماراتي) أي ما يعادل 31.94 دولار 

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (100.56 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 27.38 دولار 

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,255 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 1,703 دولار 

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,408  درهم إماراتي) أي ما يعادل 383.32 دولار 

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (201,129  درهم إماراتي) أي ما يعادل 54,759 دولار  


سعر الذهب في الكويت

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويت.

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (17.00 دينار كويتي) أي ما يعادل (55.04 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (15.58 دينار كويتي) أي ما يعادل (50.45 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (14.87دينار كويتي) أي ما يعادل (48.16 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (12.75 دينار كويتي) أي ما يعادل (41.28 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14 (9.92 دينار كويتي) أي ما يعادل (32.10 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.50 دينار كويتي) أي ما يعادل (27.52 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت لـ الأوقية (528.63 دينار كويتي) أي ما يعادل (1,712 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت لـ الجنيه (118.99 دينار كويتي) أي ما يعادل (385.26 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت لـ الكيلو (16,998 دينارا كويتيا) أي ما يعادل (55,036 دولار أمريكي)
 

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