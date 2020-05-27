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رياضة

4 محطات تحسم الدورى الألماني الثلاثون لـ بايرن ميونخ

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:32 ص
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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عبدالله هشام
حقق فريق بايرن ميونخ الفوز علي غريمه التقليدي بروسيا دورتموند بنتيجة هدف دون رد أمس ضمن منافسات الجولة الـ29 من مسابقة الدورى الألماني.

ويبقي لفريق بايرن موينخ 6 مواجهات امام كلا من دوسلدورف ، بايرن ليفركوزن "خارج "، مونشنجلادباخ ، فيردر بلايمن  "خارج" ، فرايبورج ، فولفسبورج "خارج" .


ويحتل فريق بايرن موينخ المركز الاول في جدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 64 نقطة بينما تجمد رصيد بروسيا دورتموند عند النقطة 57 محتلال المركز الثاني ويحتمل فقده اليوم اذا حقق فريق لايبزيج الفوز علي هيرتا برلين .

وإذا حقق فريق بايرن ميونخ الفوز خلال ثلاث مواجهات قادمة يحسم لقب الدورى رقم 30 في تاريخه حيث يصل للنقطة 73 إذا حافظ نادي بروسيا دورتموند علي فارق النقاط ولم يعجل بتتويج البافاري باللقب بفقدان النقاط خلال المواجهات القادمة .

ويتربع نادي بايرن ميونخ علي عرش اكثر الاندية تتويجا بلقب الدورى الالمانى وخلفه نادي نورنبيرج الذي يلعب حاليا بالقسم الثانى برصيد 10 بطولات وجاء بروسيا دورتموند في المركز الثالث ب 8 بطولات . 
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