بايرن ميونخ يحسم كلاسيكو ألمانيا لصالحه بالفوز على بروسيا دورتموند.. ويقترب من حسم لقب البوندسليجا ..فيديو

حسم فريق بايرن ميونخ، كلاسيكو ألمانيا لصالحه، بعد فوزه على مضيفه نادي بروسيا دورتموند بهدف نظيف، في قمة الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني.





الشوط الأول





كان بروسيا دورتموند المسيطر على أحداث المباراة منذ بدايتها، ومع الدقيقة الأولى كان قريبًا للغاية من تسجيل الهدف الأول، عن طريق لاعبه هالاند، بعد وصول كرة بينية رائعة لثورجان هازارد وضعته في موضع انفراد بمانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، لكن الأخير خرج من مرماه سريعًا مشتتًا الكرة، لكنها وصلت لهالاند والذي راوغه ليسدد الكرة تجاه الشباك، لكن جيروم بواتينج أبعد الكرة من خط المرمى، منقذًا فريقه من تلقي الهدف الأول.









وفي الدقيقة الرابعة، وصلت الكرة لثورجان هازارد في منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، لكنها سددها بباطن قدمه ضعيفة في أحضان مانويل نوير.





وفي الدقيقة العاشرة، سجل بروسيا دورتموند هدفًا ألغاه حكم المباراة، لوجود ثورجان هازارد في موقع تسلل.









وتحصل ماتياس هوملز قائد بروسيا دورتموند على البطاقة الصفراء في الدقيقة 13، بعد تدخله مع كومان جناح بايرن ميونخ.









وفي ربع الساعة الثانية، قلب بايرن ميونخ الطاولة على بروسيا دورتموند، وظهر بشكل أخطر، وفي الدقيقة 19 كان قريبًا من التسجيل عن طريق لاعبه جنابري، عندما تسلل بين دفاعات بروسيا دورتموند، وسدد كرة قوية، قام بإبعادها بيتشيك من خط مرمى فريقه، وحارمًا البافاري من تسجيل الهدف الأول.









وفي الدقيقة 24، مرر جنابري كرة في الجهة اليمنى لكومان، والذي سددها بقوة على مرمى بوركي، لكن الأخير تصدى لها ببراعة، مخرجًا إياها لضربة ركنية.









بعد ذلك ، تبادل الفريقان استحواذ الكرة، دون تهديد مرمى بعضهما البعض، لكن في الدقيقة 40 باغت ليون جروتسكا لاعب الفريق البافاري الجميع بتسديدة مباغتة على الطائر، لكن بوركي تصدى لها ببراعة حارمًا البايرن من هز شباكه.









وفي الدقيقة 43، ومن هجمة منظمة لبايرن ميونخ، وصلت الكرة لجوشوا كيميتش، والذي أسقط الكرة ببراعة شديدة في مرمى بوركي، معلنًا عن الهدف الأول للبافاري، ومنهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.









الشوط الثاني





ومع بداية الشوط الثاني، دفع فافر مدرب بروسيا دورتموند بإيمري تشان بدلًا من ديلاني، وجادون سانشو بدلًا من ثورجان هازارد، لتنشيط الناحية الهجومية لفريقه.









وسيطر بايرن ميونخ على ربع الساعة الأولى من الشوط الثاني، وكان لاعبه الفرنسي كومان مصدر التهديد الأول لمرمى بروسيا دورتموند، من الجهة اليمنى، فكان يرسل العرضيات ويراوغ المدافعين، لكنه لم يستطع هز الشباك.





ومهد كومان كرة أرضية لزميله جروتسكا، على حدود منطقة الجزاء، ليسددها الأخير قوية تجاه مرمى بوركي، لكنه تصدى لها ببراعة مبعدًا إياها عن مرماه، وكان ذلك في الدقيقة 54.









وفي الدقيقة 58، سنحت لهالاند فرصة تسجيل هدف التعادل، عندما وصلت الكرة له من زميله جيريرو، ليسددها اللاعب النرويجي، لكنها ارتطمت ببواتينج لتخرج بعيدًا عن مرمى الفريق البافاري.





وبعد ذلك، استمر الضغط المتبادل بين الفريقين، وظهر التعب والإرهاق على لاعبيهم، ليتم استبدال هالاند بالأمريكي الشاب ريينا، وخروج كومان من بايرن ميونخ ودخول بيرسيتش





وفي الدقيقة 80، كان روبرت ليفاندوفسكي قريبًا من مضاعفة النتيجة لفريقه بايرن ميونخ، بعما مرر توماس مولر كرة له، ليسددها ليفاندوفسكي قوية، لكنها ارتطمت في عارضة بوركي، وسط حسرة من اللاعب البولندي.





استسلم لاعبو بروسيا دورتموند للنتيجة رغم قيامهم بخمس تغييرات، لتنتهي المباراة بفوز الفريق البافاري خارج دياره، ويقترب خطوة أكثر من حسم لقب الدوري الألماني.





وبدأ بايرن ميونخ المباراة بتشكيل مكون من:





في حراسة المرمى: مانويل نوير





خط الدفاع: بنجامين بافارد - جيروم بواتينج - ديفيد ألابا - ألفونسو ديفيز





خط الوسط: جوشوا كيميتش - ليون جروتسكا - توماس مولر





خط الهجوم: سيرجي جنابري - كومان - روبرت ليفاندوفسكي









أما بروسيا دورتموند، فبدأ بتشكيل مكون من:





في حراسة المرمى: رومان بوركي





خط الدفاع: ماتياس هوملز - أكينجي - لوكاس بيتشيك





خط الوسط: أشرف حكيمي - محمود داوود - ديلاني - رافاييل جيريرو





خط الهجوم: ثورجان هازارد - جوليان براندت - إيرلينج هالاند





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي بايرن ميونخ للنقطة 64 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما توقف رصيد بروسيا دورتموند عند 57 نقطة في المركز الثاني.