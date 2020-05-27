بنها الجامعي تطلق مبادرة :"استشارات الطب عن بعد" لمواجهة كورونا

أطلقت مستشفيات جامعة بنها مبادرة للتوعية والاستشارات الطبية تحت شعار "استشارات الطب عن بعد" لحماية المواطنين من خطر العدوى بفيروس كورونا

ويقوم الأطباء خلال المبادرة بالرد على استفسارات المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي لحالات كورونا والاشتباه بها وكيفية العلاج والعزل المنزلي وطرق الوقاية.

وقال الدكتور مصطفى القاضى رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إنه تم وضع أرقام تليفونات للأطباء للتواصل على صفحة المستشفى لاستقبال الأسئلة والاستشارات من المرضى والمواطنين على الواتس اب والرد عليهم.

واشار القاضى الى المبادرة تتضمن ايضا التوعية بخطر العدوى وتشخيص العلاج اللازم وفقا للحالة وتقديم خدمة طبية مميزة في كل التخصصات الطبية، عن طريق منصات التواصل منعا للمخالطة لعدم نقل فيروس كورونا

من جانبه أكد الدكتور عمرو الدخاخنى نائب مدير المستشفى للشؤون العلاجية أنه يجرى الانتهاء لتشغيل التقنية الجديدة التى تعمل بواسطة أجهزة طبية متخصصة تستخدم تطبيقات حاسوبية مطورة متصلة بأجهزة كمبيوتر وفيديو كونفرانس تتيح للاستشاريين الكشف على المواطنين وهم في أماكنهم بالمنزل أو العمل وتقديم النصائح والإرشادات الطبية والعلاج اللازم.