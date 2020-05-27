أثناء عمله على مركب.. مصرع شخص تناول سمكة الأرنب السامة في بورسعيد

لقى مواطن مقيم ببورسعيد، حتفه إثر تناوله وجبة طعام من سمكة الأرنب السامة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى السلام " بورسعيد العام ".







تلقى اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، إخطارا من طوارئ مديرية الصحة بوصول س ا م ٤١ سنة جثة هامدة.







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وتم توقيع الكشف الطبى على الجثمان، وبالمعاينة الظاهرية تبين من الفحص تناوله وجبة طعام من سمكة الأرنب أثناء العمل على مركب داخل باب 20 أدت إلى وفاته فى الحال.



