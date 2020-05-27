AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أثناء عمله على مركب.. مصرع شخص تناول سمكة الأرنب السامة في بورسعيد

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:13 م
جثة
جثة
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
لقى مواطن مقيم ببورسعيد، حتفه إثر تناوله وجبة طعام من سمكة الأرنب السامة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى السلام " بورسعيد العام ".

تلقى اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، إخطارا من طوارئ مديرية الصحة بوصول س ا م ٤١ سنة جثة هامدة.


وتم توقيع الكشف الطبى على الجثمان، وبالمعاينة الظاهرية تبين من الفحص تناوله وجبة طعام من سمكة الأرنب أثناء العمل على مركب داخل باب 20 أدت إلى وفاته فى الحال.

وتحرر محضر بالواقعة ووضع الجثمان تحت تصرف النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في "سوق ملوخية".. بلكونة تقتل سيدة بدمنهور

مصرع شاب غرقا بمياه الرياح التوفيقي في الدقهلية

غرق طفل سقط داخل ترعة بجرجا في سوهاج

مصرع طالب غرق بمياه ترعة فى الشرقية

ترشيحاتنا

لو كنت في المواصلات أو لست على طهارة.. 18 كلمة تغنيك عن سجود التلاوة

القوى العاملة: 90 فرصة عمل بالسعودية برواتب مجزية والإقامة مجانا

رئيس مازيمبي يصدم الأهلي حول التعاقد مع موليكا

تقرير أمريكي: تركيا تحارب في ليبيا من أجل النفط

رقم مرعب.. كم مسحة طبية أجراها المواطنون منذ انتشار فيروس كورونا؟.. فيديو

يمنع تكاثر كورونا ويتسبب في موتها.. إسرائيل تعلن اكتشاف علاج للفيروس الفتاك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حال العطس أو السعال.. لا تستخدم معقم اليدين في هذه الحالات

طريقة عمل المرقوق بالخضار بوصفات سريعة

على البحر.. نيللى كريم وابنتها تشعلان السوشيال ميديا