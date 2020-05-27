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أخبار العالم

1740 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:00 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل حالتيّ وفاة و1740 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة.

كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير لها نشرته اليوم الثلاثاء، عن ثغرات أمنية في تطبيق تتبع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في قطر، والتي عرضت بيانات أكثر من مليون شخص لخطر الاختراق.


وقال تقرير منظمة العفو إن الثغرات الأمنية الخطيرة في تطبيق قطر الإلزامي لتتبع الاتصال فيما يتعلق بفيروس كورونا، والذي كشفت عنه المنظمة يجب أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ للحكومات التي تطرح تطبيقات خاصة بفيروس كورونا، لضمان حماية الخصوصية التي هي عنصر أساسي من التكنولوجيا.

واكتشف تحقيق أجراه مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية الضعف الحاد في تكوين تطبيق تتبع جهات الاتصال في قطر. تم إصلاح الثغرة الآن، حيث كانت ستسمح الثغرة للمهاجمين الإلكترونيين بالوصول إلى المعلومات الشخصية الحساسة للغاية، بما في ذلك الاسم والرقم القومي والحالة الصحية وبيانات الموقع لأكثر من مليون مستخدم.

ونبهت منظمة العفو السلطات القطرية إلى الثغرة بعد وقت قصير من اكتشافها يوم الخميس 21 مايو. تصرفت السلطات بسرعة لإصلاح الثغرات ونقاط الضعف بنهاية يوم الجمعة 22 مايو.
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