وكيل صحة جنوب سيناء يكلف الرعاية الأساسية بمتابعة سير العمل بالوحدات والمراكز الطبية

كلف الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، الدكتورة أماني الدمرداش مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، بالمرور علي الوحدات والمراكز الطبية المختلفة بمدن خليج العقبة والسويس، وذلك لمتابعة سير العمل وانتظامه خلال عطلة عيد الفطر المبارك التأكد من انتظام العمل.





وقد قامت الدكتورة أماني الدمرداش مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية وفريق العمل المرافق لها خلال أول وثاني وثالث أيام العيد بالمرور علي كافة الوحدات والمراكز الطبية المختلفة بمدن خليج العقبة والسويس





حيث تم تفقد سير العمل وانتظامه والتأكد من حصول المواطنين علي كافة الخدمات الطبية والإطمئنان علي توافر الأدوية والأدوية الطارئة وتوافر المستلزمات الطبية والمستلزمات الوقائية لحماية أعضاء الفرق الطبية بكافة الوحدات والمراكز الطبية المختلفة، والتأكيد علي أهمية الإلتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي.





من جانبه أكد الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة بأن المرور مستمر علي كافة الوحدات والمراكز الطبية المختلفة علي مستوي المحافظة لمتابعة سير العمل وانتظامه والمتابعة الدورية للتأكد من توافر الأدوية وكافة المستلزمات الطبية.





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