تحديد موعد مباراتي نصف نهائي كأس ألمانيا

أعلن الاتحاد الألمانى لكرة القدم موعد مباراتي نصف نهائي بطولة كأس ألمانيا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وستقام مباراتي نصف نهائي البطولة يوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة بين فريقي ساربروكن الذي يلعب في القسم الثاني وبايرن ليفركوزن بينما يلعب بايرن ميونخ امام فريق واينتراخت فرانكفورت يوم الأربعاء 10 يونيو الساعة 10 إلا ربع.
وكان فريق بايرن ميونخ نجح في التتويج بلقب كأس المانيا الموسم الماضي بعد الفوز علي منافسه لايبزيج بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.
اقرأ أيضا .. 4 محطات تحسم الدورى الألماني الثلاثون لـ بايرن ميونخ
جدير بالذكر أن فريق بايرن ميونخ يقترب بخطوات ثابتة نحو تتويج لقب الدورى الالماني الموسم الحالي بعد الفوز علي غريمه التقليدي بروسيا دورتموند بنتيجة هدف دون رد في الجولة 28 من بطولة الدورى.