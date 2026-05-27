حبس سائق سيارة نقل ثقيل.. رقص أثناء القيادة وعرض حياته والمواطنين للخطر

قررت جهات التحقيق حبس سائق سيارة "نقل ثقيل" حال قيامه بالرقص أثناء القيادة معرضاً حياته والمواطنين للخطر



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله سائق سيارة "نقل ثقيل" حال قيامه بالرقص أثناء القيادة معرضاً حياته والمواطنين للخطر





بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (تباع "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة)، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على سبيل المزاح حال توجهه بالسيارة لتنظيفها، وقيامه بنشر مقطع الفيديو بمواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق نسب مشاهدات عالية.





وتم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.