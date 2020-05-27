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سيارات

فيديو يحبس الأنفاس.. لحظة تقفيل أمبير سيارة بنتلي فلاينج سبير.. شاهد

الأربعاء 27/مايو/2020 - 04:37 م
بنتلي
بنتلي
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عزة عاطف
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل يوثق لحظة مثيرة لمحبي السيارات ومحبي سيارات بنتلي خاصة، وهي لحظة وصول سيارة بنتلي إلى سرعتها القصوى (تقفيل الأمبير).

تنطلق سيارة بنتلي فلاينج سبير بسرعتها القصوى على طريق الاوتوبان في ألمانيا، حيث لا يوجد حدود قانونية للسرعة، مما جعل تجربة القيادة فريدة من نوعها.


فرغم وزنها الثقيل البالغ 2,435 كيلوجرام نظرًا إلا أن السيارة استطاعت - بعد عدد من التسارعات - الوصول إلى سرعة 340 كم/س، لتسجل سرعة أكثر بـ 7 كم/س من السرعة القصوى الرسمية لها والتي تبلغ 333 كم/س.

مواصفات بنتلي فلاينج سبير 2020
تتميز فلاينج سبير بمحرك 12 سلندر على شكل حرف W سعة 6 لترات مع شاحن توربيني مزدوج يصدر منه قوة 626 حصان و 900 نيوتن/متر من عزم الدوران، يتصل مع ناقل حركة اوتوماتيكي من 8 سرعات دبل كلتش، لتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولًا إلى سرعة 100 كم/س في 3.8 ثانية.

سعر سيارة بنتلي فلاينج سبير بالجنيه المصري
يبدأ سعر سيارة بنتلي فلاينج سبير 2020 المنافسة الأكبر لسيارات (مرسيدس اس كلاس مايباخ، رولز رويس جوست، BMW 760، وأودي A8) من 200 ألف دولار أمريك.ي في الأسواق العالمية أي ما يعادل 3.168.000 مليون جنيه مصري.
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فيديو يحبس الأنفاس.. لحظة تقفيل أمبير سيارة بنتلي فلاينج سبير.. شاهد

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