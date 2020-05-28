برلماني: أؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الفردي

قال النائب السيد حجازي، عضو مجلس النواب "مستقل"، أنه يؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الفردى حتى نعطى المواطن حقه فى التصويت للمرشح الذى يريد أن يعطيه صوته.





وأشار "حجازى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن الناخبين ينتخبون الشخص نفسه، ولكنها من الممكن ألا تريد ان تنتخب أشخاص معينة فى القائمة وتكون غير مقتنعة بهم من الأساس.





وتابع عضو مجلس النواب "مستقل"، لو أجريت الانتخابات بالنظام الفردى فلن تكون هناك أى شبهة عدم دستورية بشأن تمثيل الفئات المهمشة طبقا للدستور وهى المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة والأقباط والمصريين فى الخارج، لأنه من الممكن أن تجرى الانتخابات ويحصل الرجال على أعلى الأصوات ثم يتم بعد ذلك اختيار من هم أقل فى الترتيب فى عدد الأصوات سواء من الشباب أو المرأة أو الأقباط أو ذوى الاحتياجات الخاصة أو المصريين بالخارج.





وأوضح "على سبيل المثال لو حصل مرشح على 60 ألف صوت وحصلت امرأة على 50 ألف صوت يتم احتساب فوز المرأة حتى لو حصلت على أقل من الرجل الذى يليه فى ترتيب الأصوات حتى تراعى كل الفئات".



