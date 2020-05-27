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منوعات

بعد 40 عامًا.. عودة البيض الأبيض إلى بريطانيا بسبب كورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 04:51 م
البيض الأبيض
البيض الأبيض
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عزة عاطف
نتيجة للاحتياجات الغذائية التي تشهدها بريطانيا في أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وبعد توقف دام 40 عامًا، عاد البيض الأبيض المقشر إلى رفوف المتاجر مرة أخرى.


فمن أجل مواكبة طلب المستهلكين على السلع الغذائية، تخطى السكان مبادئهم واتجهوا إليه، حيث كان البيض الأبيض شائعًا في المملكة المتحدة البريطانية حتى السبعينيات.
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وذلك عندما تحول الزبائن إلى الصنف البني لاعتقادهم أنه ريفي أي (بلدي)، وهو في الواقع مفهوم خاطئ شائع وفقًا لصحيفة مترو.

وما لا يعرفه السكان أن أشهر سلاسل المطاعم العالمية تستخدم البيض الأبيض في طعامها، كما يتم تكسير البيضة إلى سائل لاستخدامها في مصانع الأغذية والفنادق والمطاعم.


مما يعني أنه في السنوات الأخيرة قد تم استخدام البيض الأبيض في الغالب من قبل صناعة المطاعم، والآن قد عادت بريطانيا للبحث عنه.


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