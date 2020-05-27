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رياضة

الزمالك ينتظر رد المحكمة الرياضية في قضية سبورتنج لشبونة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 05:13 م
“شيكابالا”
“شيكابالا”
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القسم الرياضي
ينتظر مسئولو نادي الزمالك حكم المحكمة الرياضية الدولية “الكاس” في قضية نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد نظيره الزمالك الذي من المقرر إصداره قريبًا.

يأتي هذا عقب تأخر نادي الزمالك في سداد مستحقات صفقة انتقال محمود عبدالرازق “شيكابالا” من صفوف النادي البرتغالي إلى القلعة البيضاء.

ورغم الاتفاق الذي تم بين الطرفين مسبقًا على استعادة خدمات شيكابالا مقابل دفع 500 ألف يورو لنادي سبورتنج، على أن يسدد الزمالك المبلغ على هيئة أقساط لمدة عام ونصف، وهو ما لم يتم.

وسدد مسؤولو القلعة البيضاء قسطين فقط قبل أن يتوقف عن سداد الجزء الآخر.

ويتضمن العقد الموقع بين الطرفين شرط جزائي يلزم الزمالك بدفع 250 ألف يورو بخلاف المبلغ المذكور، حال تأخره في سداد مستحقات سبورتنج لشبونة وهو ما فعله النادي الأبيض بالفعل.
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