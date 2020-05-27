بفستان أنيق .. زوجة شيكابالا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى صورة جديدة لـ نجم نادي الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" برفقة زوجته وابنه.
ولفتت زوجة شيكابالا الانظار بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى حدود الركبة وذا أكمام طويلة باللون البيج، واتسم بأنه لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات مما جعلها تتمتع بإطلالة جمعت بين البساطة والأناقة.
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وانتعلت زوجة شيكابالا حذاء أنيقا ذا كعب عال باللون الابيض، فيما أكملت إطلالتها بنظارة شمس و بعض المجوهرات البسيطة التى منحتها إطلالة متكاملة.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة شيكابالا على خصلات شعرها الكيرلي المنسدله، ووضعت بعض لمسات الماكياج التى ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة مما كشف عن جمالها.