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مرأة

بفستان ملفت... زوجة محمد زيدان تتألق فى حفل عيد ميلادها

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:22 م
زوجة محمد زيدان
زوجة محمد زيدان
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هاجر هانئ
شاركت زوجة لاعب كرة القدم السابق، محمد زيدان متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور لها خلال الاحتفال بعيد ميلادها برفقة اصدقائها.

تألقت زوجة محمد زيدان فى الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة باللون السيمون، وكشف التصميم عن قوامها الرشيق و الممشوق.

وانتعلت  زوجة محمد زيدان حذاء أنيقا ذا كعب عالى باللون الفوشيا، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات التى منحتها مظهرا جذابا.

واعتمدت زوجة محمد زيدان على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، فيما وضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الترابية التى كشفت عن جمالها.

بفستان ملفت... زوجة محمد زيدان تتألق فى حفل عيد ميلادها
بفستان ملفت... زوجة محمد زيدان تتألق فى حفل عيد ميلادها
بفستان ملفت... زوجة محمد زيدان تتألق فى حفل عيد ميلادها
بفستان ملفت... زوجة محمد زيدان تتألق فى حفل عيد ميلادها
بفستان ملفت... زوجة محمد زيدان تتألق فى حفل عيد ميلادها
بفستان ملفت... زوجة محمد زيدان تتألق فى حفل عيد ميلادها
بفستان ملفت... زوجة محمد زيدان تتألق فى حفل عيد ميلادها
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