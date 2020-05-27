رئيس مدينة العريش: تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين لخطوط التنظيم

طالب اللواء ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش شمال سيناء، المواطنين، الذين نفذت قرارات إزالة لمخالفات قاموا بها، الالتزام بخط التنظيم والترخيص الصادر له من مجلس المدينة وعدم العودة للمخالفة مرة أخري.
مشيرا إلي أنه في حالة العودة مرة أخري المخالفة سيتعرض المخالف للمساءلة القانونية وهي الإحالة إلي النيابة العسكرية.
وأكد أن هناك لجانا ستقوم بالمرور للأعمال التي تم إزالته ا' سواء مبان أو أسوار ' أو أكشاك ' أو مساحات زياده 'أو تندات بروزات' .... الخ 'عندها ستتخذ الإجراءات.
وناشد رئيس المدينة ' الباعه الجائلين وشاغلي الأرصفة والأماكن العامة والميادين' بسرعة رفع كافة الإشغالات من الشارع العام ' وكذا الأرصفة وكذا المخيمات حرصا علي ممتلكاتهم.
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وأكد أنه يجري التجهيز لتنفيذ حملة إزالة لجميع الإشغالات بالشوارع العامة داخل مدينة العريش وضواحيها ومصادرة كافة المنقولات والتعديات.
وتقرر ألا يتم استرداد أي من المضبوطات للمخالفة وذلك لعودة الانضباط والنظام والحياة الطبيعية للشارع وللمواطن.. يطبق الشروط والاحكام علي تندات المحلات العامة والخاصة...وتفعيل القانون علي المخالفين.
مشيرا إلي أنه في حالة العودة مرة أخري المخالفة سيتعرض المخالف للمساءلة القانونية وهي الإحالة إلي النيابة العسكرية.
وأكد أن هناك لجانا ستقوم بالمرور للأعمال التي تم إزالته ا' سواء مبان أو أسوار ' أو أكشاك ' أو مساحات زياده 'أو تندات بروزات' .... الخ 'عندها ستتخذ الإجراءات.
وناشد رئيس المدينة ' الباعه الجائلين وشاغلي الأرصفة والأماكن العامة والميادين' بسرعة رفع كافة الإشغالات من الشارع العام ' وكذا الأرصفة وكذا المخيمات حرصا علي ممتلكاتهم.
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وأكد أنه يجري التجهيز لتنفيذ حملة إزالة لجميع الإشغالات بالشوارع العامة داخل مدينة العريش وضواحيها ومصادرة كافة المنقولات والتعديات.
وتقرر ألا يتم استرداد أي من المضبوطات للمخالفة وذلك لعودة الانضباط والنظام والحياة الطبيعية للشارع وللمواطن.. يطبق الشروط والاحكام علي تندات المحلات العامة والخاصة...وتفعيل القانون علي المخالفين.