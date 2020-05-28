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فيديوجراف.. نظام عمل البنوك بعد انتهاء إجازة العيد

الخميس 28/مايو/2020 - 12:01 ص
مواعيد عمل البنوك
مواعيد عمل البنوك
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منار شعبان
تستأنف البنوك عملها خلال الـ4 أيام المقبلة، وتحديدا اعتبارا من الأحد المقبل، عقب انتهاء الإجازة الممنوحة من البنك المركزي المصري لكل العاملين بالجهاز المصرفي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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خلال الأحد الماضي؛ اصدر البنك المركزي المصري قرارا بتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر وفروعها التابعة بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك؛ ولمدة 8 أيام إجازة علي ان يتم العودة للعمل الأحد التالي له.

وخلال فترة الإجازة عززت البنوك من عمليات تغذية ماكينات الصراف الآلي ATM بفروعها المنتشرة علي مستوي الجمهورية و كذلك السلاسل التجارية والصيداليات الكبري؛ بغرض اتاحة أوراق النقد للعملاء خلال فترة العيد و استمرار عملياتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي عن ميعاد بدء عمل البنوك المصرية والتدابير الاحترازية المقررة اثناء فترة العمل 
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