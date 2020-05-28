فيديوجراف.. نظام عمل البنوك بعد انتهاء إجازة العيد

تستأنف البنوك عملها خلال الـ4 أيام المقبلة، وتحديدا اعتبارا من الأحد المقبل، عقب انتهاء الإجازة الممنوحة من البنك المركزي المصري لكل العاملين بالجهاز المصرفي بمناسبة عيد الفطر المبارك.





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خلال الأحد الماضي؛ اصدر البنك المركزي المصري قرارا بتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر وفروعها التابعة بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك؛ ولمدة 8 أيام إجازة علي ان يتم العودة للعمل الأحد التالي له.

وخلال فترة الإجازة عززت البنوك من عمليات تغذية ماكينات الصراف الآلي ATM بفروعها المنتشرة علي مستوي الجمهورية و كذلك السلاسل التجارية والصيداليات الكبري؛ بغرض اتاحة أوراق النقد للعملاء خلال فترة العيد و استمرار عملياتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي عن ميعاد بدء عمل البنوك المصرية والتدابير الاحترازية المقررة اثناء فترة العمل