وزير الشباب والرياضة: غرف الملابس لن تستخدم مع عودة النشاط الكروي.. نواب: القرار الأخير فى يد رئيس الوزراء.. ولا بد من إجراءات احترازية على أعلى مستوى لمواجهة كورونا فى الملاعب

إقامة المباريات دون جماهير.. برلماني يكشف شروط عودة النشاط الرياضى فى 15 يونيو

عودة النشاط الرياضي 15 يونيو.. برلماني يوضح الإجراءات الاحترازية في الملاعب ضد كورونا

البرلمان يناقش ملف عودة النشاط الرياضي في اجتماع 7 يونيو









الحكومة اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، منها تركيب بوابات تعقيم وعدم حضور الجماهير فى الملاعب، إضافة إلى غيرها من الإجراءات الصارمة لمواجهة هذا الوباء العالمى، كما أشاروا إلى أن لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ستضع على أجندتها فى اجتماعها يوم 7 يونيو مناقشة ملف عودة النشاط الرياضى فى مصر. أكد عدد من أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أن عودة النشاط الرياضى فى مصر خلال منتصف شهر يونيو المقبل تستلزم من









وقال النائب محمد زايد، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن عودة النشاط الرياضى فى منتصف شهر يونيو المقبل سيتبعه عدد من الإجراءات الاحترازية من جانب وزارة الشباب والرياضة ومنها إقامة المباريات دون جماهير وتعقيم غرف خلع الملابس.







وأضاف زايد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الحياة بدأت تعود مرة أخرى فى عدد من دول العالم ومنها السعودية بعد إعلانها عودة إقامة صلاة الجمعة والجماعة فى المساجد 31 مايو ماعدا مكة، بالإضافة إلى عودة الدورى الألمانى.



وقال النائب حسين عشماوى، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن حديث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، عن عودة النشاط الكروى فى مصر خلال منتصف شهر يونيو المقبل؛ ما هو إلا اجتهادات من جانبه، مشيرا إلى أن القرار فى يد رئيس الوزراء فى المقام الأول.



وأضاف عشماوى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن رئيس الوزراء لم يلمح لعودة النشاط الرياضى بنسبة 100% حينما تحدث خلال إجراءات الحكومة فى عيد الفطر المبارك، هذا بالإضافة إلى تزايد نسبة الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.



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وأكد عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أنه فى حالة عودة النشاط الرياضى فى منتصف شهر يونيو؛ فمن المقرر أن تتخذ الحكومة إجراءات إحترازية لمواجهة فيروس كورونا منها تركيب بوابات تعقيم وعدم حضور الجماهير فى الملاعب، إضافة إلى غيرها من الإجراءات الصارمة لمواجهة هذا الوباء العالمى.





وقال النائب صلاح الحصاوى، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ستضع على أجندتها فى اجتماعها يوم 7 يونيو مناقشة ملف عودة النشاط الرياضى فى مصر.









وأضاف الحصاوى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه لو ثبت لنا أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فى الأنشطة الرياضية غير آمنة ستصدر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان توصياتها بشأن ذلك.









وأوضح عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أنه لا يمانع عودة النشاط الرياضى فى مصر، لكن بشرط وجود الضمانات اللازمة والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.







