وحيد الشيخ: عودة النشاط الرياضى بضوابط ينقذ الأندية واللاعبين.. فيديو

علق وحيد محمود الشيخ الشهير بـ"وحيد الشيخ "، المدير الفنى لمنطقة البحر الأحمر لكرة القدم، على مصير لاعبي أندية الدرجة الثانية والتالتة بسبب جائحة كورونا المستجد.
وبدأ حديثه بأن هذه الفترة صعبة وثقيلة للغاية، وأثرت تأثيرا سلبيا علي كل فرد بالمنظومة الرياضية، سواء علي لاعبي الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، أو المديرين الفنيين، حيث إن الجميع يعانون من توقف النشاط وتوقف الدخل المادي لهم، وأن لا يوجد لديهم مصدر رزق آخر خارج كرة القدم.
وتطرق حديثه لتأثير كرونا علي اللاعبين، حيث أنه علي تواصل دائم من أغلب لاعبي القسمين الثانى والثالث، وأكد صعوبة الأمر حيث أن اللاعبين في مأزق حقيقي بسبب توقف النشاط وتوقف مصدر رزقهم الوحيد.
وأشار إلي أنه أثناء تواصله مع أغلب اللاعبين أكد أن يوجد لاعبين لا يستطيعوا دفع نفقة المسكن الخاص بهم، ومواجهة مطلبات الحياة من مأكل ومشرب.
وأكد أن جميع لاعبي الدورى المصرى بالدرجات الثانية والثالثة والرابعة اتجهوا خلال فترة توقف الدورى للعمل الحر وامتهنوا أصعب الأعمال لتحسين الدخل المادي له ولأسرته.
وأشار إلى أن هذا التأثير السلبي ليس علي اللاعبين فقط، بل طال مدربي القسم الثانى والثالث، وأن أغلب المديرين الفنيين توقف مصدر رزقهم الوحيد، ولم يستطيعوا مواكبة الظروف المعيشية خلال جائحة كرونا وتأثر الجميع بالبلاد.
وعلق "وحيد الشيخ " على قرار رئيس الوزراء بإمكانية عوده النشاط الرياضي ١٥ يونيو القادم، تدريجيا بفتح الأندية ومراكز الشباب بشروط، وأنه يتمنى عودة واستكمال النشاط الرياضي، وعودة الحياة إلي طبيعتها، ولكن مع وضع بعض الضوابط وفرض غرامات من الدولة في حال عدم الالتزام.