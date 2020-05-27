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رياضة

وحيد الشيخ: عودة النشاط الرياضى بضوابط ينقذ الأندية واللاعبين.. فيديو

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:59 م
وحيد الشيخ
وحيد الشيخ
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كتب: رباب الهوارى
علق وحيد محمود الشيخ  الشهير بـ"وحيد الشيخ "، المدير الفنى لمنطقة البحر الأحمر لكرة القدم، على مصير لاعبي أندية الدرجة الثانية والتالتة بسبب جائحة كورونا المستجد.

وبدأ حديثه بأن هذه الفترة صعبة وثقيلة للغاية، وأثرت تأثيرا سلبيا علي كل فرد بالمنظومة الرياضية، سواء علي لاعبي الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، أو المديرين الفنيين، حيث إن الجميع  يعانون من توقف النشاط وتوقف الدخل المادي لهم، وأن لا يوجد لديهم مصدر رزق آخر خارج كرة القدم.


وتطرق حديثه لتأثير كرونا علي اللاعبين، حيث أنه علي تواصل دائم من أغلب لاعبي القسمين الثانى والثالث، وأكد صعوبة الأمر حيث أن اللاعبين في مأزق حقيقي بسبب توقف النشاط وتوقف مصدر رزقهم الوحيد.

وأشار إلي أنه أثناء تواصله مع أغلب اللاعبين أكد أن يوجد لاعبين لا يستطيعوا دفع نفقة المسكن الخاص بهم، ومواجهة مطلبات الحياة من مأكل ومشرب.

وأكد أن جميع لاعبي الدورى المصرى بالدرجات الثانية والثالثة والرابعة اتجهوا خلال فترة توقف الدورى للعمل الحر وامتهنوا أصعب الأعمال لتحسين الدخل المادي له ولأسرته.

وأشار إلى أن هذا التأثير السلبي ليس علي اللاعبين فقط، بل طال مدربي القسم الثانى والثالث، وأن أغلب المديرين الفنيين توقف مصدر رزقهم الوحيد، ولم يستطيعوا مواكبة الظروف المعيشية خلال جائحة كرونا وتأثر الجميع بالبلاد.

وعلق "وحيد الشيخ " على قرار رئيس الوزراء بإمكانية عوده النشاط الرياضي ١٥ يونيو القادم، تدريجيا بفتح الأندية ومراكز الشباب بشروط، وأنه يتمنى عودة واستكمال النشاط الرياضي، وعودة الحياة إلي طبيعتها، ولكن مع وضع بعض الضوابط وفرض غرامات من الدولة في حال عدم الالتزام.
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