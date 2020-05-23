وزير الشباب والرياضة يؤكد عودة الدوري المصري: يجب أن نكون متأهبين لذلك

أكد أشرف صبحي وزير الرياضة، عودة النشاط الرياضي واستكمال مسابقة الدوري المصري هذا الموسم الذي توقف بسبب تداعيات فيروس كورونا.





وتوقف الدوري المصري منتصف مارس الماضي، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وقال صبحي خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة "أون تايم سبورت"، "نتدخل لإنهاء المناوشات التي تحدث في الاتحادات الرياضية".





وأضاف: "الدوري سيعود والأنشطة ستعود ولا بد أن تكون هناك تحديات ويجب أن نكون متأهبين لذلك".





وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن يوم الأحد الماضي في مؤتمر صحفي، أن عودة النشاط الرياضي ستكون في منتصف يونيو المقبل. طالع التفاصيل من هنا.





وتابع: "سيتم إبلاغ الأندية بالإجراءات الاحترازية بعد عيد الفطر تمهيدًا لاستئناف الأنشطة الرياضية".





وأكمل: "وزارة الشباب والرياضة صرفت دعمًا إضافيًا للأندية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.".





وأتم: "أتابع حالات الرياضيين الذين تعرضوا لفيروس كورونا، وتابعنا موضوع مدرب السلة في الزمالك شعبان عبد الوهاب وحدث اتصال مع مرتضى منصور بشأنه وأوجدنا له مكان في مستشفى العباسية".