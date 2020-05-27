قالتله يا أصلع.. شاب يجري عملية زراعة شعر بـ40 ألف جنيه بسبب فتاة| صور





لاحظ الشاب البريطاني «ستيوارث سكوت» 25 سنة تراجع شعره وتساقطه منذ سن المراهقة مما أفقده الثقة في نفسه وأصبح يتجنب الخروج مع أصدقائه، فقد خشي رفض النساء له أو السخرية منه.





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لكن ثقته انهارت نهائيًا عندما أخبرته امرأة على برنامج تعارف عن سبب عدم إعجابها به واصفة إياه بأنه "أصلع".









مما دفع ستيوارث إلى حجز عملية زراعة شعر، دفع فيها أكثر من 2000 جنيه إسترليني (أي ما يعادل 40 ألف جنيه مصري) مقابل عملية في عيادة للشعر في Brentwood بعد ثلاثة أشهر فقط.









قال ستيوارت إن الثقة تملؤه الآن، ويدعي أن حسابه أصبح غارقًا بالرسائل على الكثير من النساء المهتمات اللواتي يعشقن شعره الجديد.





يحكي ستيوارت "كنت أستيقظ يوميًا وأنا أنظر إلى المرآة ولا أريد إلا الاختباء فقط، لقد انهارت ثقتي بنفسي حقًا وشعرت أنني لا أستطيع الذهاب إلا أي مكان بسببه".





حتى في الصور العائلية والمناسبات الفخمة، كنت دائمًا أرتدي قبعتي ولم أرغب في الخروج لتناول المشروبات مع زملائي في العمل، أردت فقط الاختباء في المنزل".





وقد كانت رسالة المرأة على برنامج التعارف مؤلمة حقًا مما دفعني للإسراع في حجز عملية زراعة شعر والمضي قدمًا، والآن تغير حالي كثيرًا.