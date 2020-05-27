رئيس عام امتحانات الثانوية العامة: 10 وصايا لو نفذها الاهالي سيسعدون بتفوق أبنائهم

وتمثلت هذه وصايا نائب وزير التعليم لأولياء الامور فيما يلي :

1- تنشئة الأبناء منذ فترة الطفولة على إحترام المعلم والحفاظ على أثاث المدرسة. واحترام الكتاب ومصادر المعرفة

2- غرس حب العلم في قلوب الأبناء منذ الصغر وحثهم على التعلم وعلى طلب العلم

3- وضع جدول أعمال يومي للأبناء ينظم فيه مواعيد أعمالهم اليومية يلزمون بالتقيد والإلتزام به

4-الإهتمام بالأبناء منذ دخولهم المدرسة ومنذ بداية العام الدراسي والتأكد من مراجعة دروسهم وتغذيتهم وصحتهم

5-متابعة مستوى الأبناء الدراسي بصورة مستمرة من خلال زيارتهم إلى المدرسة وتفقد أحوالهم والإطلاع على مستوى تحصيلهم العلمي ، والتركيز على ما تعلموه وليس ما حصلوا عليه من درجات ، كذلك التعامل مع المعلم والأخصائي الإجتماعي أو النفسي بالمدرسة على أنه شريك بعملية التربية وليس كعدو ، وقبول توجيهاتهم وليس مهاجمتهم إذا أبدوا ملاحظات على الأبناء الطلاب. لأن هذا قد يتسبب في تخلي المعلم والأخصائيين عن دورهم التربوي مما ينعكس سلبا على الطالب ومستقبله

6 - إنشاء مكتبة منزلية تضم العديد من الكتب النافعة في شتى مجالات العلوم وترغيب الأبناء بقراءة تلك الكتب والمجلات في أوقات الفراغ أو في أوقات محددة

7 - إلزام الأبناء بالنظافة لأن نظافة الجسم والملابس يجنبهم الإصابة بالأمراض التي يكون لها تأثير كبير على نفسية الطالب وعلى مستواه الدراسي واخذ قسط كاف من النوم ليلا، وعدم تشجيعهم على السهر ، والحرص على تجنبهم تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين والعمل على ضمان توفير التغذية السليمة لهم

8 - مراقبة تصرفات الأبناء ومتابعة تحركاتهم بصورة دائمة ومستمرة دون أن يتسرب لهم شعور بعدم ثقتنا بهم ومعرفة كل ما يتعلق بأمور حياتهم ودراستهم

9 - حماية الأبناء من وسائل ضياع الوقت وذلك من خلال منعهم من مشاهدة التلفاز أو النت أو الألعاب لأوقات طويلة على حساب المذاكرة وكتابة الواجبات المدرسية ومنعهم من الإدمان على الألعاب لاسيما الإلكترونية

10- تشجيع الأبناء على الإبداع وإظهار مواهبهم وقدراتهم الفكرية أو البدنية في شتي مجالات الإبداع ، والتعبير عن الذات ، وكذلك الإعلان أننا فخورون بهم في كافة الأحوال وأيا كانت النتيجة ، وألا نطلب منهم مثلًا ضرورة أن يكون الأول أو أن يحصل على الدرجة النهائية وإلا فغير ذلك لا يعتبر نجاحًا ، لأن قد يؤدي إلى فشل الطالب فعلًا أو انتحاره لا قدر الله.





وقال نائب وزير التعليم : علينا أن نُدرك أن الدرجات ليست هي مقياس النجاح والتعلم ، فكم من شخص تفوق وحقق نجاحًا مذهلًا في الحياة ولم يحصل على مؤهل عال ، فالعلم والتاريخ يذكرا الكثيرين ممن صنعوا العلم والتاريخ وغيروا العالم للأفضل في حين لم يحصلوا على مؤهلات عليا ، في حين تجاهل التاريخ الكثيرين ممن حصلوا على أعلى المؤهلات ولم يحققوا نجاحًا على مستوى الحياة العملية لأنهم ببساطة اهتموا بالشهادة والدرجات أكثر من التعلم الحقيقي.



