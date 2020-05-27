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تعليم

رئيس عام امتحانات الثانوية العامة: 10 وصايا لو نفذها الاهالي سيسعدون بتفوق أبنائهم

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:30 م
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم
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ياســـمين بدوي
وجه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، رسالة تربوية جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، قدم خلالها الوصايا العشر للأسرة التي تريد التفوق لأبنائها .


وأكد نائب وزير التعليم أنه بإمكان الأسرة أن تساهم مساهمة جادة وفاعلة في تفوق الأبناء سواء من خلال الحفاظ على مستوى الأبناء المتفوقين الذين يتمتعون بذكاء حاد أو بذكاء كبير أو من خلال جعل الأبناء الذين يتمتعون بنسبة ذكاء عادي يتفوقون في دراستهم ، إذ تقوم الأسرة بدور عظيم للأبناء ، فى تحقيق الاستقرار الدراسي والنفسي لأبنائهم ونجاحهم مستقبلًا ، من خلال محافظة الأسرة على التوازن بين جميع أفرادها وتوفير مناخ نفسي ملائم لهم ، ومساندتهم في مواجهة أي صعوبات تعترض طريقهم ، وتقديم الدعم والتوجيه اللازمين لذلك ، والمساعدة فى وضع مخطط لجدول يساعدهم على المذاكرة بشكل منظم وواقعي ، يعينهم على إدارة الوقت ، مع تخصيص مدة كافية ، بحسب طبيعة كل مادة دراسية ، وعلى الأسرة أن تشجع الأبناء على خوض غمار التجارب الإيجابية ، وعلى عدم الخوف من عدم النجاح وأنصح كل الأسر بتفادي المعتقدات الخاطئة ، فالبعض يعتقد ( على غير الحقيقة ) عادةً أن الفشل في تحقيق النتائج المرجوة في الاختبارات دليل على ضعف ذكاء الأبن ، وأن العلامة الجيدة دليل على ذكائه ، وحتى الأبن نفسه يعتبر هذا الأمر حقيقة


وتمثلت هذه وصايا نائب وزير التعليم لأولياء الامور فيما يلي :

1- تنشئة الأبناء منذ فترة الطفولة على إحترام المعلم والحفاظ على أثاث المدرسة. واحترام الكتاب ومصادر المعرفة
2- غرس حب العلم في قلوب الأبناء منذ الصغر وحثهم على التعلم وعلى طلب العلم
3- وضع جدول أعمال يومي للأبناء ينظم فيه مواعيد أعمالهم اليومية يلزمون بالتقيد والإلتزام به
4-الإهتمام بالأبناء منذ دخولهم المدرسة ومنذ بداية العام الدراسي والتأكد من مراجعة دروسهم وتغذيتهم وصحتهم
5-متابعة مستوى الأبناء الدراسي بصورة مستمرة من خلال زيارتهم إلى المدرسة وتفقد أحوالهم والإطلاع على مستوى تحصيلهم العلمي ، والتركيز على ما تعلموه وليس ما حصلوا عليه من درجات ، كذلك التعامل مع المعلم والأخصائي الإجتماعي أو النفسي بالمدرسة على أنه شريك بعملية التربية وليس كعدو ، وقبول توجيهاتهم وليس مهاجمتهم إذا أبدوا ملاحظات على الأبناء الطلاب. لأن هذا قد يتسبب في تخلي المعلم والأخصائيين عن دورهم التربوي مما ينعكس سلبا على الطالب ومستقبله
6 - إنشاء مكتبة منزلية تضم العديد من الكتب النافعة في شتى مجالات العلوم وترغيب الأبناء بقراءة تلك الكتب والمجلات في أوقات الفراغ أو في أوقات محددة
7 - إلزام الأبناء بالنظافة لأن نظافة الجسم والملابس يجنبهم الإصابة بالأمراض التي يكون لها تأثير كبير على نفسية الطالب وعلى مستواه الدراسي واخذ قسط كاف من النوم ليلا، وعدم تشجيعهم على السهر ، والحرص على تجنبهم تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين والعمل على ضمان توفير التغذية السليمة لهم
8 - مراقبة تصرفات الأبناء ومتابعة تحركاتهم بصورة دائمة ومستمرة دون أن يتسرب لهم شعور بعدم ثقتنا بهم ومعرفة كل ما يتعلق بأمور حياتهم ودراستهم
9 - حماية الأبناء من وسائل ضياع الوقت وذلك من خلال منعهم من مشاهدة التلفاز أو النت أو الألعاب لأوقات طويلة على حساب المذاكرة وكتابة الواجبات المدرسية ومنعهم من الإدمان على الألعاب لاسيما الإلكترونية
10- تشجيع الأبناء على الإبداع وإظهار مواهبهم وقدراتهم الفكرية أو البدنية في شتي مجالات الإبداع ، والتعبير عن الذات ، وكذلك الإعلان أننا فخورون بهم في كافة الأحوال وأيا كانت النتيجة ، وألا نطلب منهم مثلًا ضرورة أن يكون الأول أو أن يحصل على الدرجة النهائية وإلا فغير ذلك لا يعتبر نجاحًا ، لأن قد يؤدي إلى فشل الطالب فعلًا أو انتحاره لا قدر الله.

وقال نائب وزير التعليم : علينا أن نُدرك أن الدرجات ليست هي مقياس النجاح والتعلم ، فكم من شخص تفوق وحقق نجاحًا مذهلًا في الحياة ولم يحصل على مؤهل عال ، فالعلم والتاريخ يذكرا الكثيرين ممن صنعوا العلم والتاريخ وغيروا العالم للأفضل في حين لم يحصلوا على مؤهلات عليا ، في حين تجاهل التاريخ الكثيرين ممن حصلوا على أعلى المؤهلات ولم يحققوا نجاحًا على مستوى الحياة العملية لأنهم ببساطة اهتموا بالشهادة والدرجات أكثر من التعلم الحقيقي.

وأضاف قائلا : علينا اليوم أعزائي أولياء الأمور وكل أفراد أسرة الطالب أن نوفر له مناخًا نفسيًا واجتماعيًا مناسبًا ، علينا أن نوفر له الحب والوقت والجهد ليتفوق فنفرح جميعًا وكما تشاركنا الحرث والغرس والر نتشارك جني الثمار والله الموفق.
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