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تعليم

بعد زيادة الإصابات بفيروس كورونا.. رئيس اتحاد هندسة القاهرة: إلغاء الامتحانات أمر ضروري

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:30 م
كلية الهندسة جامعة
كلية الهندسة جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي



قال فريد محمد رئيس اتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا التي تشهدها مصر كل يوم، تؤشر على خطورة الوضع، لافتا إلى مطالبهم بإلغاء الامتحانات التحريرية واستبدالها بأخرى بحثية وإلكترونية.

وأَضاف "فريد"، لـ"ًصدى البلد"، أن أغلب الطلاب في الجامعات المصرية والحكومية أجمعت على هذه المطالب، بدون اتصالات مباشرة، ولكن الجميع استشعر الخطر، موضحا أنه يتمنى أن تصل مطالبة لوزير التعليم العالي اليوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء.  


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وأشار رئيس اتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى أن من المنطقي أن يكون نظام الامتحانات للفرق النهائية مثل سنوات النقل، لما تشهد مصر والعالم من خطورة الوضع القائم، مؤكدا أنه يدرس على مدار خمس سنوات في الكلية، ولن يتأثر تحصيله العلمي على آخر ترم دراسي.


يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن أن امتحانات الفرق النهائية بالجامعات والمعاهد المصرية، ستبدأ من أول يوليو القادم، مع أخذ كافة الاحتياطيات الخاصة بضمان عدم الإصابة بفيروس كورونا من تعقيم وتطهير قاعات الامتحانات، وارتداء الكمامات، ومراعاة المسافة المناسبة بين الطلاب.
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