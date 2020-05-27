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تعليم

إعلان النتائج خلال 15 يوما.. تعرف على خطة الجامعات لامتحانات الفرق النهائية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:37 م
امتحانات الفرق النهائية
امتحانات الفرق النهائية
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نهلة الشربيني

أكد الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة تستعد حاليا لإجراء أمتحانات الفرق النهائية بـ20 كلية ، مشيرا إلى ان الجامعة وجهت جميع الكليات بإنجاز الجداول بشكل يناسب الطلاب ويوفر الوقت لاعمال التعقيم.

 

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وأشار إلى أن الجامعة ستعلن عن النتائج بعد انتهاء الامتحانات بفترة لا تتجاوز الـ 15 يوما، مؤكدا أن الجامعة توفر جميع سبل التعقيم من كبائن تم وضعها في مداخل الجامعة بالاضافة إلى أنها ستوفر لهم خلال الامتحانات الكمامات الى جانب التعقيم الدوري.



كما شدد  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة تقديم رؤساء الجامعات المقترحات المتعلقة بسير العملية التعليمية في العام الجامعي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.


وقد وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جميع رؤساء الجامعات بوضع جداول وتصورات مقترحة لامتحانات طلاب السنوات النهائية.


وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري خلال جلسته رقم ٧٠٠، والتي تقام برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك حضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات وجميع رؤساء الجامعات.

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