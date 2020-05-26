البحث العلمي تعقد المؤتمر الدولي لصون الطبيعة 21 أكتوبر بشرم الشيخ

تستعد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لإقامة مؤتمر الدولي لصون الطبيعة ومواردها - نحو تفعيل استراتيجية 2030 وما بعدها والذي سيقام في شرم الشيخ 21 - 23 أكتوبر 2020، حيث أقيم المؤتمر الاول للجنه صون الطبيعة وذلك بعد بدايه نشاطها عام 2018 .













واوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن المؤتمر سيقوم علي مناقشة التغيرات المناخية وأثرها على التنوع الحيوي والموارد الطبيعية ، وذلك بالإضافة إلى صون الأصول الوراثية مثل الفلورا، الفونا ، الكائنات الدقيقة، الكائنات البحرية، والعوامل البيئية وأثرها فى المواقع الأثرية والمتاحف التاريخية بمصر.







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وأشار إلى أنه سيتناول لآثارالمدفونة من حيث الاكتشاف و التوثيق و الحماية والاستدامة، والحفاظ على الثقافة المصرية وملامحها، والثروات الطبيعية من المياه والهواء والثروات الأرضية، والتنميةالمستدامة للموارد الطبيعية فيما بعد 2030 ، بالإضافة إلى دور المرأة في مجال صون الطبيعة والموارد الطبيعية والاستثمارفي الموارد الطبيعية.













حيث أن هذا المؤتمر تم التخطيط له ليكون منصة دولية دورية ليس فقط لالتقاء جميع فئات المجتمع المصري من علماء وغيرهم من المختصين والمهتمين بمجال صون الطبيعة ولكن سيكون منصة علمية لمناقشة المستجدات في مجال صون الطبيعة مثل التنوع البيولوجي والثروات المعدنية والمياه والتربة ومشكلات تدهور الأراضي والتصحر وصون التراث الثقافي والحضاري بمصر. على أن تشمل الموارد تغطية الموارد الطبيعية بجميع المناطق الإقليمية والحدودية بمصر ومناقشة التجارب الدولية المشابهة.









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