AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

البحث العلمي تعقد المؤتمر الدولي لصون الطبيعة 21 أكتوبر بشرم الشيخ

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 02:31 م
أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي - صورة أرشيفية
Advertisements
نهلة الشربيني

تستعد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لإقامة مؤتمر الدولي لصون الطبيعة ومواردها - نحو تفعيل استراتيجية 2030 وما بعدها والذي سيقام في شرم الشيخ 21 - 23 أكتوبر 2020، حيث أقيم المؤتمر الاول للجنه صون الطبيعة وذلك بعد بدايه نشاطها عام 2018 .




واوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن  المؤتمر سيقوم علي مناقشة التغيرات المناخية وأثرها على التنوع الحيوي والموارد الطبيعية ، وذلك بالإضافة إلى صون الأصول الوراثية مثل الفلورا، الفونا ، الكائنات الدقيقة، الكائنات البحرية، والعوامل البيئية وأثرها فى المواقع الأثرية والمتاحف التاريخية بمصر.



اقرأ ايضا:
أكاديمية البحث العلمي تفتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية مجانًا

بتمويل قدره ٣٠ مليون جنيه.. أكاديمية البحث العلمي تطلق مبادرة طبق فكرتك



وأشار إلى أنه سيتناول لآثارالمدفونة من حيث الاكتشاف و التوثيق و الحماية والاستدامة، والحفاظ على الثقافة المصرية وملامحها، والثروات الطبيعية من المياه والهواء والثروات الأرضية، والتنميةالمستدامة للموارد الطبيعية فيما بعد 2030 ، بالإضافة إلى  دور المرأة في مجال صون الطبيعة والموارد الطبيعية والاستثمارفي الموارد الطبيعية.




حيث أن هذا المؤتمر تم التخطيط له ليكون منصة دولية دورية ليس فقط لالتقاء جميع فئات المجتمع المصري من علماء وغيرهم من المختصين والمهتمين بمجال صون الطبيعة ولكن سيكون منصة علمية لمناقشة المستجدات في مجال صون الطبيعة مثل التنوع البيولوجي والثروات المعدنية والمياه والتربة ومشكلات تدهور الأراضي والتصحر وصون التراث الثقافي والحضاري بمصر. على أن تشمل الموارد تغطية الموارد الطبيعية بجميع المناطق الإقليمية والحدودية بمصر ومناقشة التجارب الدولية المشابهة.



لمزيد من المعلومات إضغط هنا ... و للتسجيل إضغط هنا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤشر البحث العلمي لشهر أبريل 2020 حول كورونا

إنقاذ النسر الأسمر في مدينة دهب وإعادة تأهيله .. صور

لبحث مواجهة التحديات في ظل أزمة كورونا.. وزيرة البيئة تشارك في مناقشات رفيعة المستوى لليوم العالمى للتنوع البيولوجي

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاة فريال فراويلة.. شاهد أبناء فايزة كمال

ماجد سامي: لماذا يتقاضى الأهلي 225 مليون جنيه وبعض الأندية 10 فقط؟

شاهد.. الطب العلاجي بالصحة يكشف عن تفاصيل وفاة الدكتور يحيى طبيب المنيرة

رياح وغيوم.. طقس غير مستقر يضرب السعودية اليوم

استهنت به.. فيروس كورونا يصيب الطبيب الملقب بـ"صائد الفيروسات"

عند الإصابة بـ كورونا.. أعراض خطيرة تضرب المدخنين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أمراض تزيد من الإصابات.. و 4 عوامل تحدد مدى خطورة كورونا

بمكياج ناعم.. نسرين طافش تستعرض جمالها على إنستجرام

إطلالة أنيقة.. تعرف على سعر بنطلون وبلوزة سيرين عبد النور