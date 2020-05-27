الصحة العالمية: 20% من الميزانية تأتي من الدول الأعضاء.. فيديو

قال المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن هناك أقل من 20 % من ميزانية المنظمة تأتي من الدول الأعضاء، و80 % تأتي من دول مساهمين أخرين و هذه الأموال مخصصة لبرامج، وهذا يعنى أن منظمة الصحة لديها الطريق لإنفاق الأموال.

وأعلن تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الإطلاق الرسمي لصندوق تمويل منظمة الصحة العالمية.

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وأوضح جيبريسوس: عملنا بجد لدعم إنشاء مؤسسة منظمة الصحة العالمية واليوم، بعد العمل الشاق لأكثر من عامين، يسعدنا للغاية إطلاقها رسميًا، لإطلاق مؤسسة منظمة الصحة العالمية.





منظمة الصحة العالمية كورونا وقد قالتفى بيان السوم، إنه لا يوجد دليل قاطع على اكتساب المتعافين من فيروسالمستجد "كوفيد 19" مناعة تحميهم من الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى.

ترامب وأضافت المنظمة خلال الإفادة اليومية ان عقار هيدروكسي كلوروكين المستخدم في علاج الملاريا الشهير لا يصلح لعلاج فيروس كورونا، ويشتهر العقار باسم "دواء"، حيث يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الترويج لفعاليته في الوقاية من الإصابة بالفيروس.

وكانت كل من فرنسا وبلجيكا أعلنتا اليوم وقف استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج فيروس كورونا.







