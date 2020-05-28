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حوادث

النقض توضح قواعد دعوى المخاصمة

الخميس 28/مايو/2020 - 04:11 ص
محكمة
محكمة
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها قواعد دعوي المخاصمة.


جاء في حيثيات الحكم أن المُقرَّر – في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٤٩٤ من قانون المُرافعات على أنَّه " تجوز ‏مُخاصمة القُضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية ..... ".

في المادة ٤٩٥ منه على أنْ " تُرفع دعوى ‏المُخاصمة بتقرير في قلم كُتَّاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عُضو النيابة .... ".


وفي المادة ‏‏٤٩٧ منه على أنَّه " إذا حُكم بجواز قبول المُخاصمة وكان المُخاصَم أحد قُضاة المحكمة الابتدائية أو أحد ‏أعضاء النيابة لديها حدد الحُكم جلسة لنظر موضوع المُخاصمة في جلسة علنية أمام دائرة أُخرى .....

وإذا ‏كان المُخاصَم مُستشارًا في إحدى محاكم الاستئناف أو النائب العام أو المُحامي العام فتكون الإحالة على ‏دائرة خاصَّة ..... أمَّا إذا كان المُخاصَم مُستشارًا بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة مُجتمعة " ‏يدل على أنَّ القواعد المُنظمة لدعوى المُخاصمة لا تسري إلا على المُخاطبين بأحكامها من قُضاة المحاكم ‏العادية وأعضاء النيابة لديها، ولا يمتد سريانها على غيرهم ممَّن يعملون لدى جهات قضائية أُخرى إلا إذا ‏نص قانون آخر على ذلك.

وإذ كان قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ في المواد ٦٠، ٦١، ٦٢ ‏قد نظم حالات عدم صلاحية القُضاة العسكريين لنظر الدعوى وطلب ردهم عند نظرها ..... دُون أنْ يرد به ‏نص على جواز ‏مُخاصمتهم طبقًا لقواعد دعوى مُخاصمة قضاة المحاكم العادية المُقررة بقانون المُرافعات.


وكان النص في ‏المادة ١٠ من القانون آنف الذكر على أنْ " تُطبق فيما لم يرد بشأنه نص في القانون النصوص الخاصَّة ‏بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامَّة " إنَّما قُصد به الإحالة إلى القوانين العامَّة في شأن ما يعتري ‏مواد قانون الأحكام العسكرية من نقص في الأحكام المُتعلقة بالإجراءات أو العُقوبات الخاصَّة بالدعاوى ‏الجنائية التي يختص القضاء العسكري بنظرها دُون إجراءات الدعاوى المدنية التي حظرت المادة ٤٩ منه ‏على المحاكم العسكرية قبول نظرها.

 وأنَّ المُقرَّر بالمادة ٥٨ من هذا القانون من أنْ " يُعتبر ضباط القضاء ‏العسكري نظراء للقُضاة المدنيين " لا يُستفاد منه إخضاع هؤلاء القُضاة العسكريين للقواعد المُنظمة لدعوى ‏المُخاصمة التي تسري على قُضاة المحاكم العادية .

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