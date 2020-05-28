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توك شو

ندفع الثمن وهذا قدرنا.. طبيب يبكي على الهواء بسبب كورونا ويوجه رسالة مؤثرة للمواطنين ..فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 12:37 ص
كورونا
كورونا
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البهي عمرو

قال الدكتور أحمد جامع، رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى حميات طنطا، إن كل طبيب يقوم بدوره من أجل الوطن، مؤكدا أنهم يدفعون ثمنا كبيرا وهذا قدرهم.


وأضاف رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى حميات طنطا، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، تقديم الإعلامي وائل الإبراشى، أنه يتعامل بشكل مباشر مع المرضى، والأطباء يتعاملون مع الحالات وهم فى ضغط عصبي شديد.


وأشار رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى حميات طنطا، إلى أن التوعية مطلوبة للمواطنين، مطالبا المواطنين بمساعدتهم في الفترة المقبلة والاهتمام بارتداء الكمامات والالتزام بالتعليمات.


ولفت رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى حميات طنطا، إلى أن عدد الإصابات أمس الأربعاء كبير، وهناك بعض الأشخاص يصرون على إقامة أفراح وحفلات.


وأوضح رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى حميات طنطا أن تصرفات المواطنين الخاطئة تتسبب فى مشكلات كثيرة، وكل طبيب يتحمل ضغوطا كبيرة بسبب تزايد الحالات، معربًا عن استيائه من ارتفاع الإصابات.


وعرض الإعلامي وائل الإبراشي مقطع فيديو لأولاد الدكتور أحمد جامع، وهم يوجهون رسالة له، وتأثر الطبيب على الهواء وكاد أن يبكي.


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