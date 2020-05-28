أخبار الحوادث.. إنقاذ المطرية من كارثة بسبب انفجار خط غاز.. حقيقة إصابة محتجزين بـ كورونا في قسم عين شمس

كشفت وزارة العدل، عن فحص 103 آلاف، و400 ذمة مالية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020 وإعادتها للجهات الواردة منها عقب

الفحص، كما

فحص 890 ملفًا وردت من مصلحة الشهر العقاري عن تصرفات عقارية للخاضعين لأحكام قانون الكسب.