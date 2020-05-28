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حوادث

أخبار الحوادث.. إنقاذ المطرية من كارثة بسبب انفجار خط غاز.. حقيقة إصابة محتجزين بـ كورونا في قسم عين شمس

الخميس 28/مايو/2020 - 12:21 ص
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
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اسلام مقلد
نشر قسم الحوادث في موقع صدى البلد عددا من الاخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية جاء أبرزها كالآتي:

بعد كسر ماسورة غاز.. السيطرة على حريق ميدان الحلمية في أقل من ساعة
فى أقل من ساعة، سجّل رجال الحماية المدنية بالقاهرة نجاحًا كبيرًا فى عملية السيطرة على النيران التى اشتعلت بميدان الحلمية نتيجة كسر ماسورة غاز طبيعى ، حيث نجحت القوات فى الانتهاء من محاصرة كرات اللهب نهائيًا .. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

شاهد .. لحظة انفجار ماسورة خط غاز بميدان الحلمية
شهد ميدان الحلمية بقسم شرطة الزيتون انفجار ماسورة غاز اثناء القيام باعمال الحفر بالمنطقة ، ويرجح ان يكون الانفجار نتيجة أعمال الحفر بالمنطقة مما تسبب فى كسر الماسورة و حدوث الانفجار .. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع كرتون في بلبيس.. صور
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية ،منذ قليل، من السيطرة علي حريق نشب بمصنع كرتون بطريق " بلبيس – العاشر" بمحافظة الشرقية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

العدل: فحص 103 آلاف ذمة مالية واستعادة 114 مليون جنيه بالتصالح
كشفت وزارة العدل، عن فحص 103 آلاف، و400 ذمة مالية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020 وإعادتها للجهات الواردة منها عقب إتمام الفحص، كما تم فحص 890 ملفًا وردت من مصلحة الشهر العقاري عن تصرفات عقارية للخاضعين لأحكام قانون الكسب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

إشعال النار بمنزل عائلة القاتل.. تواجد أمني مكثف بقرية تليجا بالشرقية عقب مصرع شاب في مشاجرة

فرضت قوات الأمن بمديرية أمن الشرقية ،منذ قليل، طوقا أمنيا علي قرية تليجا التابعة لمركز كفر صقر عقب نشوب مشاجرة بين عائلتين ووفاة شاب داخل المستشفى متأثرا بإصابته وقيام أسرته بإشعال النيران بمنزل القاتل، وتم إخطار نيابة كفر صقر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.


إصابة 7 بينهم طفلتان فى انفجار أسطوانة بوتاجاز ببنى سويف|صور
أصيب 7 أشخاص بينهم طفلتان من أسرة واحدة بحروق مختلفة بعد اندلاع حريق هائل بمنزلهم بقرية الديابية التابعة لمركز اهناسيا غرب بنى سويف.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ، من القاء القبض على ثلاثة من العناصر الإجرامية بـ"الإسكندرية والبحيرة" لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

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شاهد .. لحظة انفجار ماسورة خط غاز بميدان الحلمية

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