بعد كسر ماسورة غاز.. السيطرة على حريق ميدان الحلمية في أقل من ساعة

فى أقل من ساعة، سجّل رجال الحماية المدنية بالقاهرة نجاحًا كبيرًا فى عملية السيطرة على النيران التى اشتعلت بميدان الحلمية نتيجة كسر ماسورة غاز طبيعى ، حيث نجحت القوات فى الانتهاء من محاصرة كرات اللهب نهائيًا .

وكان ميدان الحلمية بحى المطرية قد شهد انفجار ماسورة غاز أثناء القيام بأعمال الحفر بالمنطقة، ويرجح أن يكون الانفجار نتيجة أعمال الحفر بالمنطقة مما تسبب فى كسر الماسورة و حدوث الانفجار .







وتلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق هائل بميدان الحلمية دائرة قسم شرطة الزيتون، نتيجة كسر ماسورة غاز طبيعى .





وعلى الفور جرى الدفع بـ10 سيارات إطفاء، إلى مكان البلاغ وتم فرض كردون أمنى بمحيط منطقة البلاغ بعد ان اشتعلت النيران بصورة كبيرة مما تسبب فى إحداث حالة من الفزع لدى الأهالى ، فيما تم غلق مصدر الغاز بالمنطقة حتى الانتهاء من البلاغ .





وتزامنًا مع عمليات الإطفاء، فرض رجال المرور كردونا بمحيط منطقة الأعمال وعمل تحويلات مرورية.