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حوادث

إشعال النار بمنزل عائلة القاتل.. تواجد أمني مكثف بقرية تليجا بالشرقية عقب مصرع شاب في مشاجرة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:35 م
كردون امنى
كردون امنى
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محمد الطحاوي

فرضت قوات الأمن بمديرية أمن الشرقية ،منذ قليل، طوقا أمنيا علي قرية تليجا التابعة لمركز كفر صقر عقب نشوب مشاجرة بين عائلتين ووفاة شاب داخل المستشفى متأثرا بإصابته وقيام أسرته بإشعال النيران بمنزل القاتل، وتم إخطار نيابة كفر صقر.


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تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة أمس، بين عائلتى "م" و"الـ ع" بسبب خلافات الجيرة وأسفرت عن إصابة "صالح م " 25 سنة من أبناء عائلة "الـ ع" متأثرا بإصابته بالرأس وتوفى داخل المستشفى اليوم.


وعقب علم أبناء عائلة المجني عليه بخبر وفاة ابنهم توجه عدد من أبناء العائلة إلى منزل العائلة الأخري وأشعلوا النيران فى المنزل، وتوجهت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على النيران.


فيما يكثف رجال الأمن من تواجدهم بالقرية لفرض السيطرة على المشاجرة وجاري تحرير محضر بالواقعة وضبط طرفي المشاجرة.

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