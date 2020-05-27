شاهد| بـ1.4 مليون جنيه.. سقوط 3 مجرمين في الاسكندرية يتاجرون في المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ، من القاء القبض على ثلاثة من العناصر الإجرامية بـ"الإسكندرية والبحيرة" لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تابعت نشاط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة رفح بمحافظة شمال سيناء – مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، وبحوزته عدد 150 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 15 كيلو جرام"، مبلغ مالى، هاتف محمول.

كما تابعت الإدارة نشاط عاطلين – مقيمان بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرة مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة، وبحوزتهما (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 5 كيلو جرام"، مبلغ مالى، عدد 3 هاتف محمول.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون و400 ألف جنيه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .