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الصحة: مفيش فرق بين عامل ووزير في التعامل مع مصابي كورونا.. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 12:56 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أسامة على
كشف الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، عن طريقة تعامل وزارة الصحة مع المصابين بـ فيروس كورونا من الأطقم الطبية.

وقال مصطفى غنيمة، أثناء استضافته التلفيزونية على فضائية "إكسترا نيوز"، إن معاملة جميع مصابي فيروس كورونا معاملة واحدة، مضيفًا "مفيش فرق بين عامل ووزير".

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه لا يتم إجراء تحاليل فيروس كورونا للأطقم الطبية إلا فى حالة ظهور أعراض.

وأوضح رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، أنه أصيب 291 من الأطقم الطبية بفيروس كورونا، وتم علاجهم جميعا فى مستشفيات العزل.

وتابع "هناك أماكن خالية بمستشفيات العزل لاستقبال مصابي فيروس كورونا، وأن نسبة الإشغال 80% فقط وهي ثابتة منذ 3 أسابيع".

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