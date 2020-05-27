4000 يوميًا.. المعامل المركزية تكشف عدد تحاليل كورونا منذ بداية الجائحة..فيديو

قالت الدكتورة نانسى الجندى رئيس الادارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة ، إن إجمالى تحاليل فيروس كورونا حتى يوم السبت الماضى وصل لـ 202 ألف تحليل تقريبا.

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وأضافت الجندى خلال استضافتها بفضائية "أكسترا نيوز"، من السبت الماضى وحتى اليوم يتم عمل حوالى 4000 تحليل فيروس كورونا يوميا.





وأوضحت أن تكلفة إجراء المسوحات الطبية 1000 جنيه، لافتة إلى أنه يتم عمل المسوحات بمستشفيات الحميات، الصدر على مستوى الجمهورية.

وتابعت: أجهزة الـ PCR أصبحت موجودة الآن فى عدد من مستشفيات الحميات، لافته إلى أن 320 مستشفى جاهزة لاستقبال المشتبه اصابتهم بـ كورونا.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات حتى اليوم.