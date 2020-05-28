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منوعات

استعدادا لرفع قيود السفر.. 6 دول تتبع نظام التباعد الاجتماعي على شواطئها ..صور

الخميس 28/مايو/2020 - 12:47 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أيام قليلة تفصلنا عن فصل الصيف الذي يتجه فيه مواطنون كثيرون إلى المدن الساحلية؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة ليتمتعوا بدرجات الحرارة المعتدلة على الشواطئ. 

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الدول الأوروبية بعد ضربة فيروس كورونا التي تسببت في حالة من العزلة دامت لفترة طويلة، بدأت ترفع قيود عزل المواطنين في المنازل والسماح لهم بالخروج من المنازل والتعايش مع الفيروس. 

وفقا لما ورد في الصحيفة، فإن عددًا من الدول أعلنت إمكانية عودة السياح بشرط التباعد الاجتماعي والحفاظ على الإجراءات الوقائية التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية. 

ونعرض أبرز الدول التي ذكرتها الصحيفة تتبع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا: 

-اليونان 
-البرتغال 
-بولاندا
-جزر مادريا بالبرتغال 
-مالطا
-ألمانيا 
استعدادا لرفع قيود السفر.. 6 دول تتبع نظام التباعد الاجتماعي على شواطئها ..صور
استعدادا لرفع قيود السفر.. 6 دول تتبع نظام التباعد الاجتماعي على شواطئها ..صور
استعدادا لرفع قيود السفر.. 6 دول تتبع نظام التباعد الاجتماعي على شواطئها ..صور
استعدادا لرفع قيود السفر.. 6 دول تتبع نظام التباعد الاجتماعي على شواطئها ..صور
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